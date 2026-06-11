Verksamhetsutvecklare till Funkisgruppen!
Funkisgruppen AB / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Funkisgruppen AB i Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Funkisgruppen AB erbjuder insatser enligt LSS och SoL, så som daglig verksamhet, boendestöd, ledsagning och avlösning. Vi erbjuder även placering i skyddat boende och stödboende.
Våra verksamheter finns från Stockholm till Skåne, med huvudkontor i Solna.
Funkisgruppen växer och är ständigt under utveckling, vi söker därför en engagerad verksamhetsutvecklare som vill vara med på den resan!
Rollen
Rollen verksamhetsutvecklare är ny hos oss och det finns stora möjligheter att utforma arbetet framåt. Vi behöver dig som är bra på att utveckla, driva och förbättra verksamhet och som samtidigt förstår människor och organisationens behov.Om tjänsten
Som verksamhetsutvecklare arbetar du nära våra verksamhetschefer och ledningsgruppen för att driva utveckling, kvalitet och förbättringsarbete inom våra verksamheter. Rollen är bred och varierad, där du förväntas ha ett helhetsperspektiv samtidigt som du kan identifiera, prioritera och fokusera på de områden där behoven är som störst. Du rapporterar till kvalitetschef och ingår i kvalitetsavdelningen.
Du bidrar både strategiskt och operativt genom att leda utvecklingsinsatser, stödja verksamheterna i förändringsarbete och säkerställa att arbetssätt, processer och rutiner utvecklas i linje med verksamhetens mål. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för hög kvalitet, hållbara resultat och en verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras.Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att:
Driva och samordna verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och förbättringsinitiativ.
Hålla samman arbetet med anbud och upphandlingar samt bidra till verksamhetens hållbara tillväxt.
Stödja verksamhetschefer och ledningsgrupp i frågor som rör kvalitet, styrning och uppföljning.
Analysera resultat, nyckeltal och avvikelser för att identifiera utvecklingsområden och driva förbättringar.
Leda, planera och följa upp utvecklingsprojekt och förändringsarbeten.
Utveckla och implementera rutiner, processer och arbetssätt.
Planera och genomföra kvalitetsgranskningar, egenkontroller och andra uppföljningar.
Utbilda och stödja chefer och medarbetare inom kvalitet, ledningssystem och verksamhetsutveckling.
Vi söker dig som vill:
Vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling
Upparbeta och behålla goda relationer
Vara en avgörande del i vårt utvecklings- och förbättringsarbeteKvalifikationer
Du har en examen från högskola/universitet inom relevant område
Dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitet och verksamhetsutveckling
God förmåga att driva, följa upp och utveckla processer och arbetssätt
Du har ett stort engagemang för personer i behov av stöd
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg (IFO)
Erfarenhet av hantering av avtal och tillståndsfrågor
Erfarenhet av processer och kontakter med IVO, exempelvis vid ansökningar, tillsyn eller uppföljning
Vi lägger därtill stor vikt vid personlig lämplighet!
Är du vår nästa kollega? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas under processen. Vi undanbeder oss vänligt kontakt med rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7849693-2048820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funkisgruppen AB
(org.nr 556881-6283), https://jobb.funkisgruppen.se
Korta gatan 7 (visa karta
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171 54 SOLNA Arbetsplats
Funkisgruppen och Satin AB Jobbnummer
9959894