Lärare i åk 4-6 med behörighet i SV och SO till Jättestensskolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Jättestensskolan är en kommunal grundskola som ligger i södra Biskopsgården, på Hisingen i Göteborg. Upptagningsområdet är en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Skolan har cirka 600 elever och ungefär 75 medarbetare. Vi är den skola i Göteborg som har högst söktryck till förskoleklass. Elevhälsoteam och administration finns på skolan tillsammans med egen vaktmästare.
På Jättestensskolan finns hela grundskolan representerad; förskoleklass, fritids och årskurs 1-9. Vi erbjuder också rastaktiviteter och läxhjälp. Det finns två skolgårdar och förutom de ordinarie klassrummen också slöjdsalar, bildsal, NO-sal, musiksal, hemkunskapssal, en rymlig idrottshall samt ett stort uppehållsrum.Dina arbetsuppgifter
Jättestensskolan är en aktiv skola och vi sätter stort fokus på att vara fysiskt aktiva eftersom vi är övertygade om att det skapar bra förutsättningar för lärande för våra elever och en bra arbetsmiljö för vår personal.
Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du arbetar med syfte och mål att alla elever ska ha en meningsfull, stimulerande och utmanande verksamhet med utgångspunkt i Läroplanen. I tjänsten ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen, vilket sker i samarbete med dina lärarkollegor. Mentorskap ingår också i uppdraget. Alla lärare har möjlighet till planering under uppdragstid på torsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurserna 4-6 i svenska och SO.
Som person söker vi dig som har ett inkluderande, lösningsfokuserat förhållningssätt och möter alla utifrån individuella förutsättningar och behov. Du är en engagerad pedagog med god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt och har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Är det dig vi har beskrivit ovan så är det kanske du som ska komma till våra fantastiska elever och bli vår nya kollega?
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Kristoffer Stenman kristoffer.wittlov.stenman@grundskola.goteborg.se 031-3667890 Jobbnummer
9959897