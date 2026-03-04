Jobb direkt efter studenten!
Devi Recruit AB / Säljarjobb / Lidingö Visa alla säljarjobb i Lidingö
2026-03-04
Tar du studenten 2026 och känner att du vill arbeta heltid direkt efter studenten? Vill du arbeta på en arbetsplats med drivna kollegor där du får lära dig försäljning, med fokus på personlig utveckling? Då har du hittat rätt!
Vi är på jakt efter fler talanger som vill påbörja en spännande karriär inom försäljning. Ingen erfarenhet krävs då vi erbjuder alla våra medarbetare en gedigen utbildning, både teoretiskt och praktiskt.
Vi erbjuder:
• En attraktiv lönemodell utan tak, med garantilön + höga provisioner - Kontor i centrala Stockholm - Sköna arbetstider förlagda kl. 10.00-19:00 mån-fre - Roliga och motiverande tävlingar - Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag - En gedigen utbildning inom försäljning, kundbemötande och personlig utveckling. - En familjär företagskultur med stark teamkänsla. - En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.
Vi söker dig som är:
• Duktig på att bygga relationer - Utåtriktad med en stark tävlingsinstinkt - Lösningsorienterad och samarbetsvillig - Självständig och resultatinriktad - Bekväm med att ta kontakt över telefon - Vill jobba med försäljning och drivs av att utvecklas
Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7332985-1874852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devi Recruit AB
(org.nr 556916-6662), https://jobb.devigroup.se
Karlavägen 53 (visa karta
)
114 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Devi Jobbnummer
9778101