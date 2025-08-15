IT-tekniker till Uppsala
2025-08-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Uppsala
, Täby
, Järfälla
, Danderyd
, Tierp
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en samhällsviktig verksamhet med stort fokus på forskning, djurhälsa och beredskap? Vi söker nu en IT-tekniker till en myndighet i Uppsala med uppdrag att stötta användarna i en bred och omväxlande supportroll.
OM TJÄNSTEN:
Myndigheten har ett nationellt ansvar för att förebygga och hantera smittsamma sjukdomar och andra hot mot både djur och människor. Verksamheten har inslag av laborativ forskning, krisberedskap och samhällsviktiga funktioner, vilket ställer höga krav på ett välfungerande IT-stöd.
Som IT-tekniker blir du en del av ett mindre men erfaret supportteam på tre personer, där du kommer arbeta nära användarna i en onsite-baserad roll. Miljön är helt lokal (on-prem) med omkring 450 användare, och du får möjlighet att arbeta brett med allt från teknisk support till installationer och felsökning.
Arbetet sker i en varierad vardag där användarna ofta söker upp dig på plats - det är med andra ord en roll för dig som trivs med personlig kontakt och att röra dig ute i verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Ge IT-support via ärendehanteringssystem, telefon och på plats
Installera, konfigurera och underhålla datorer, skrivare, telefoner och mötesutrustning
Dokumentera lösningar, rutiner och användarguider
Medverka i dagligt stöd till användare i hela organisationen
Hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till supportverksamheten
VI SÖKER DIG SOM:
Har minst något års erfarenhet av arbete inom IT-support
Är självgående, serviceminded och trivs i en roll där du får ta ansvar
Är van att arbeta i en breddroll utan tydlig first/second line-uppdelning
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har arbetat inom myndighet eller offentlig sektor.
Viktigast är dock din inställning - vi letar efter rätt person snarare än en viss teknisk profil.
OM KUNDFÖRETAGET:
Du kommer att arbeta hos en statlig myndighet med placering i Uppsala. De har ett viktigt uppdrag inom djurhälsa, smittskydd och forskning, och ingår i Sveriges nationella krisberedskap. Som konsult blir du en viktig del av teamet och bidrar till att säkerställa en stabil och användarnära IT-support.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag om 6 månader med start omgående.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Snarast
Placering: Uppsala
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Enligt överenskommelse
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9460992