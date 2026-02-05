IT-tekniker | Södertälje | Experis
2026-02-05
Vi söker just nu en IT-tekniker som vill arbeta nära verksamheten och göra konkret skillnad i användarnas vardag! I denna roll blir du en central del av ett dedikerat team som ansvarar för att leverera pålitliga, moderna och hållbara IT-lösningar direkt på plats!
Din vardag hos oss
I den här rollen får du en varierande och praktisk arbetsdag där din tekniska kompetens verkligen uppskattas! Du arbetar hands-on med klienthårdvara och ansvara för att användare får rätt utrustning, rätt förutsättningar och snabb hjälp när något strular.
Du kommer bland annat att:
* Konfigurera, installera och färdigställa enheter enligt specifikation
* Säkerhetskopiera, återställa och genomföra felsökning på datorer och hårdvara
* Administrera användarbehörigheter och utföra synkronisering och tester av utrustning
* Ge teknisk support på plats med ett professionellt och serviceinriktat bemötande
* Hantera och dokumentera ärenden i ärendehanteringssystem
* Installera, leverera och registrera hårdvara samt genomföra åldersutbyten
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs i en onsite-roll där du får möta människor, lösa problem och skapa bra användarupplevelser. Du har en naturlig känsla för service, är nyfiken och har lätt att anpassa dig när förutsättningarna ändras.
Vi ser gärna att du har..
* Minst 1 års erfarenhet av en roll som IT-tekniker eller liknande
* God teknisk förståelse och trygghet i att arbeta med datorer och hårdvara
* Erfarenhet av ärendehanteringssystem
* Förmågan att tala och skriva på svenska och engelska
* B-körkort
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
