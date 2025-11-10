IT-tekniker inom Windows Server
2025-11-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera nya kollegor för att stärka vårt serverteam i den Windows-baserade delen. Vi söker dig som är skicklig och engagerad IT-tekniker som vill att stödja och underhålla våra servar och kringliggande stödsystem. Som IT-tekniker kommer du att vara ansvarig för att säkerställa att servermiljön fungerar korrekt och effektivt för våra användare. Du kommer att arbeta nära andra teammedlemmar och externa partners för att lösa tekniska problem och implementera förbättringar i systemet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar för dina uppgifter och processer. Du strukturerar ditt arbete och driver dina processer framåt med gott resultat. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du har en god förmåga att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar vilket gör att du lätt löser komplicerade problem. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation och lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett stort intresse och en fallenhet i att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta bästa möjliga lösning.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med Microsoft serverplattform i stora/större miljöer
* Erfarenhet av arbete med djupare felsökning på mjukvara och hårdvara
* Kunskap inom Windows Server 2019 och senare
* Kunskap av IT-säkerhet, inkl. stödsystem
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom specifika/avgränsade IT infrastruktur områden, t.ex. produktutbildningar som är applicerbara för tjänsten
* Utbildning inom ITIL och PM3
* Erfarenhet av säkerhetstekniska frågor
* Erfarenhet av processdrivet arbete (ITIL)
* Erfarenhet av att producera teknisk dokumentation
* Erfarenhet av att ha arbetat i en blandad miljö med Linux
* Kunskap inom VMware produkter
* Kunskap inom nätverk och kommunikationsteknik
* Kunskap inom scripting med Powershell
* Kunskap inom Active Directory
* Kunskap inom GPO
* Kunskap inom driftövervakningssystem
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
