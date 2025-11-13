IT-tekniker inom 2nd line-support
Mero Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2025-11-13
Är du en vass It-tekniker som trivs med att både hjälpa användare i vardagen och ta dig an mer avancerade tekniska utmaningar? Har du bra koll på Microsoft-baserade miljöer och vill bidra till stabil drift, tydliga rutiner och hög tillgänglighet för användarna? Vad spännande - då kan detta vara ett intressant 2nd line-uppdrag för dig hos vår kund i Malmö!Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Vår kund är ett internationellt företag med kontor i Malmö. Mer information om företaget ges längre fram i rekryteringsprocessen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på inledningsvis 3-6 månader via oss på Mero. Om tjänsten
Som 2nd line-support arbetar du både operativt med daglig användarsupport och med mer avancerade uppgifter inom drift, felsökning och systemadministration. Du ingår i det lokala teamet i Malmö där ni tillsammans ansvarar för att hålla en stabil och tillgänglig IT-miljö. Ärendena varierar i både omfattning och komplexitet, vilket passar dig som trivs med en mix av större och mindre arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning och support inom Windowsmiljöer, nätverk och klienthantering
Support och konfiguration av M365-tjänster (Exchange Online, Teams, SharePoint
Administration av konton, grupper och rättigheter i Active Directory
Dokumentation, uppföljning och förbättring av rutiner och processer
Om dig
Vi tror att du är en tekniskt kunnig och nyfiken person som gillar att utvecklas. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du kommunicerar tydligt, har ett prestigelöst arbetssätt och trivs i en roll där du både samarbetar och driver egna arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen har du även med dig:
Utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av teknisk support (2nd line eller avancerad 1st line)
Erfarenhet av att arbeta i Windows- och Office 365-miljöer samt goda kunskaper i Active Directory
Erfarenhet av arbete i större organisationer är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, kontorstider 7-16
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Joakim Gullin på Joakim@mero.se
eller 0709-700016. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://www.mero.se/ Kontakt
Joakim Gullin joakim@mero.se 0709-700016 Jobbnummer
9604254