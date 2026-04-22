It-Tekniker, Cimt, Umeå
2026-04-22
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Är du en tekniker med genuint teknikintresse som trivs i sociala sammanhang, söker en flexibel och meningsfull karriär där du också kan göra nytta på riktigt med teknik i en samhällsviktig organisation? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Centrum för Informationsteknik och Medicinsk Teknik erbjuder just nu en unik chans att arbeta med spännande utmaningar i hjärtat av digitaliseringen av vården.
Som vår nya serviceinriktade tekniker kommer du att spela en nyckelroll i att supportera och förbättra IT-verktygen som är avgörande för vården i hela Västerbotten. Ditt arbete bidrar direkt till en effektiv och kvalitativ vård. Du kommer att ingå i ett eller flera team inom avdelningen där du tillsammans med duktiga kollegor ges möjlighet att arbeta och utvecklas inom många olika områden.
Som kollega hos oss får du mycket av både ansvar och frihet. Vi kompletterar varandra i teamet och tror på människans egen förmåga och vilja. Vi erbjuder gemenskap, ett stort eget ansvar och ett arbete där du gör skillnad för många människor.
Arbetsuppgifter
Som IT-tekniker med specialisering på Windows 11 Enterprise, virtualiseringsplattformen Horizon och IT-säkerhet spelar du en nyckelroll i att säkerställa att våra IT-verktyg fungerar optimalt och säkert för vårdens behov.
Tillsammans med dina kollegor tar du ansvar för klientplattformen vilket inkluderar alla typer av klientenheter. Arbetet innefattar enhetshantering och konfiguration såväl som felsökning och åtgärd av mer avancerade incidenter som skickas vidare från första linjens support.
Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom IT och andra avdelningar, där du är med och driver förbättringar för klientplattformen samt våra rutiner, processer och verktyg.
Arbetsuppgifterna kan variera under din anställning hos oss beroende på behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig med engagemang och vilja att arbeta med utveckling av IT med fokus på klientplattformen med hjälp av teknik.
Som person är du lösningsorienterad, nyfiken och har en serviceinriktad attityd. Du har en djup teknisk kompetens inom ditt område och har förmågan att lyssna, analysera och skapa förtroende och engagemang i hela vår verksamhet samt externt med leverantörer och andra intressenter. Du är initiativtagande och självgående i ditt arbete och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt arbete. Du jobbar systematiskt och är trygg att arbeta i en komplex teknikmiljö med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi ser att du har flerårig erfarenhet, minst tre år av de senaste fyra åren av Windows klient hantering samt Horizon alt. andra virtualiseringsplattformar i en större organisation. Du är van att felsöka och analysera loggar för att identifiera och lösa problem.
Det är meriterande om du arbetat med GPO hantering i Active Directory, paketering av applikationer samt erfarenhet av ITIL-processer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313867".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ
Region Västerbotten, Cimt
TF sektionschef
Daniel Sjöström daniel.sjostrom@regionvasterbotten.se 0706342292
9868390