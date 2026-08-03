IT-tekniker
Stockholm Exergi AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-08-03
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Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 850 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi har nu påbörjat bygget av en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan, med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period. Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Stockholm Exergis IT-organisation befinner sig på en spännande och utmanande förändringsresa som ger utymme för att kunna bidra och stor möjlighet att påverka vägval och framtida arbetssätt. Organisationens breda ansvarsområde innebär också en chans för dig att komma i kontakt med nya teknikområden och utveckla din kompetens. Som organisation går vi nu från att ha varit en relativt renodlad beställarfunktion till att själva hantera delar av drift och support av vår IT-miljö där fokus är på den del som kräver säkerhetsskydd.
Vi söker nu ytterligare en IT-tekniker till vår enhet som har ett brett intresse för utveckling, drift och support av interna och ofta tekniskt avancerade IT-miljöer. Utöver nedanstånde ser vi det som meriterande om du har erfarenhet att driva mindre projekt/delprojektleveranser självgående.
En del av dina arbetsuppgifter kommer avse att:
Tillhandahålla support av fysisk IT-miljö genom att diagnostisera och lösa IT-relaterade problem.
Förvalta och administrera konton, behörigheter, system och tekniska enheter.
Installera, konfigurera och underhålla datorer, servrar, nätverksutrustning, skrivare och andra tekniska enheter.
Hantera data-backup och återställningsrutiner.
Utveckla och uppfylla rutiner för IT-driften i enlighet med säkerhetskyddskrav.
Rollen är en tillsvidareanställning och avser dagtidsarbete med utgångspunkt i vår kontorsmiljö i Hjorthagen. En viss del av arbete kan komma att behöva utföras på andra anläggningar inom Stockholm Exergis verksamhet, som exemeplvis Hammarby. Arbetet kräver fysisk närvaro, med viss flexibilitet.
Inledningsvis kommer rollen att vara kopplat till ett sälerhetsklassat projekt, varför du kommer behöva en godkänd säkerhetsprövning inför eventuell anställning.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag strukturerad och driven, som inspireras av människor som är engagerade och vill framåt och där vi tar beslut tillsammans. Min roll som ledare är säkerställa att vi jobbar mot gemensamma mål, fungera som ditt bollplank och stötta dig och din utveckling. Jag vill ge dig förtroende där du är en självgående, initiativtagande och aktiv problemlösare som är villig att lära dig nya saker och ta på dig utmaningar, men också fira framgångar med dina kollegor.
Mattias Forsell, Chef Drift och Support
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Kvalitetsmedveten - Är nogrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Självgående - Tar ansvar för dina uppgifter. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Specialistkunskap - Förstår de fackmäsiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Eftergymnasial utbildning inom informationsteknologi eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
Erfarenhet från praktiskt arbete med IT-support utav infrastruktur-och nätverkstjänster
Erfarenhet från praktiskt arbete med IT-support utav förvaltning av applikationer
God kunskap om uppgraderingar, IT-applikationer och hårdvara
God kunskap om infrastrukturstjänster och backup
God kunskap om IT-nätverk och IT-system för skalskydd och övervakning
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
Varje nytt projekt brukar ha ett nytt team och jag som projektledare måste ha en bra känsla för att välja personer med rätt erfarenhet som kan arbeta bra tillsammans som ett team. Det är en nyckelfaktor för att lyckas och jag tror att jag har tillräcklig erfarenhet för att känna mig trygg om vilka profiler som behövs säger Elvira, projektledare
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/traffa-dina-framtida-kollegor/
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på https://web.tours/exergi-vartaverket/
eller https://www.stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket
Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen korrekt och effektivt. http://www.stockholmexergi.se/personuppgifter.
Inför anställning till Stockholm Exergi genomför vi alltid bakgrundskontroll. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/.
Vi arbetar för att främja mångfald och inkludering, inte minst när vi rekryterar. https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/.
Vill du läsa mer om fackklubbar vid Stockholm Exergi? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
För frågor om tjänsten, se kontaktuppgift till rekryterande chef nedan. Frågor om rekryteringsprocessen får du gärna mejla till mailto:rekrytering@stockholmexergi.se
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Välkommen med din ansökan senast 17 augusti. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare. Bra personer känner ofta bra personer – dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Exergi Kontakt
Chef Drift och Support
Mattias Forsell mattias.forsell@stockholmexergi.se Jobbnummer
10018367