IT-tekniker
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-07-31
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra med din kunskap för ett viktigt samhällsuppdrag? Vill du arbeta på en arbetsplats som präglas av hög kamratanda? Är du en duktig tekniker som trivs med varierande arbetsuppgifter och att få arbeta med komplicerade tekniska lösningar? Då är du den vi söker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-tekniker har du en viktig roll där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att delar av FÖrsvarsmaktens IT-system. Dina arbetsuppgifter kommer vara drift och förvaltning av system, felsökning, olika typer av installationer, hantera backup samt optimering och förändringar i servermiljöer samt att upprätthålla säkerheten i systemen. Att redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten ser vi som en naturlig del av arbetet. Du är även delaktig vid planering och vidareutveckling av system.
Tjänsten innebär ett kontinuerligt lärande av nya tekniker, produkter och tjänster, allt i en anda av att vi ska stärka Sveriges försvar. Vill du lägga tid på omvärldsbevakning och djupgående problemanalys är det möjligt. Medarbetare inom Försvarsmakten ges tid till vidareutveckling både internt och externt.
Vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriär och rörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån ett verksamhetsbehov och dina karriärmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få träningskläder och startavgifter till vissa lopp
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Läg gymnasial utbildning med inriktning mot IT/teknik och/eller erfarenheter som vi beöder likvärdigt.
Flerårig erfarenhet av arbete som IT-tekniker eller från arbete i liknande roll
Goda kunskaper och erfarenheter av Microsoft Windows Server
Erfarenhet av virtualisering
Erfarenhet av SQL-databaser
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Svensk medborgare
B-körkort
Meriterande
Arbetslivserfarenhet inom Linux
Arbetslivserfarenhet inom system för övervakning
Kunskaper inom IT-säkerhet, kryptering och certifikat
Erfarenhet av arbete i likvärdig roll inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad personer som får jobbet gjort men inte på bekostnad av kvaliteteten. Vi ser att du har god förmåga att arbeta självständigt och kan prioritera dina arbetsuppgifter, samtidigt är det viktigt att vara en god lagkamrat och ha ett gott samarbete med dina kollegor.
För oss är det viktigt att du har en god framtoning och vi arbetar för att vara en arbetsplats fär vi alla hjälps ått och alla gör sitt bästa. Tidvis kan arbetsbelastningen vara hög och tempot intensivt, vilket kräver att du kan prestera och gripa dig an problem på ett strukturerat sätt även vid sådana förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och säkerhetsmedvetenhet. Övrig information
Befattningen är en civil anställning tillsvidare och inleds med 6 månader provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten sedan tidigare. Placeringsort är Örebro och tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. För att veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-generalist Stina Melin, Stina.Melin@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016650