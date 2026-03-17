IT-tekniker
Dematek AB är marknadens mest kompletta leverantör av lyftutrustning, service och säkerhetsutbildningar. Vi finns representerade över hela Sverige och vårt team är vår största tillgång.
Vi söker nu en IT-tekniker som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet.
Om rollen:
Som IT-tekniker hos Dematek blir du en central del av vår IT-verksamhet. Du är den första kontakten när våra medarbetare behöver tekniskt stöd och du bidrar till att skapa en trygg och stabil IT-miljö. Med ditt lugn, din pedagogiska förmåga och ditt intresse för teknik hjälper du kollegor att arbeta effektivt och utan onödiga hinder.
Du kommer att arbeta i en modern Microsoft-miljö där Microsoft 365 och Azure är centrala plattformar. Rollen passar dig som är i början av din IT-karriär och vill utvecklas inom molntjänster, administration och support.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
• Ge teknisk support och felsökning för interna IT-frågor
• Administrera och utveckla vår Microsoft 365-miljö (Teams, SharePoint, Exchange, Entra ID)
• Delta i administration av Azure-tjänster
• Genomföra onboarding och offboarding av medarbetare
• Skapa och underhålla dokumentation och användarguider
• Hårdvaruinköp och deployment
• Intune- och SharePoint-administration
• Hålla interna utbildningar för att stärka IT-kompetensen i organisationen
Du behöver ha
• Relevant utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av att ge teknisk support
• Grundläggande erfarenhet av Microsoft 365-administration
• Intresse eller första erfarenhet av Azure
• Förmåga att kommunicera IT på ett enkelt och pedagogiskt sätt
• Serviceinriktad attityd och god problemlösningsförmåga
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Intune
• Erfarenhet av SharePoint-administration
• Erfarenhet av skriptning (t.ex. PowerShell)
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Vi erbjuder dig:
• Marknadsmässig lön och kollektivavtal
• Generös arbetstidsförkortning
• Friskvårdsbidrag och hälsoförmåner
• Förmåner via Benify
• Möjlighet att arbeta på distans upp till 40% per vecka (efter introduktion)
Hos Dematek får du möjlighet att växa och utvecklas genom varierande arbetsuppgifter och interna projekt.
Vi är ett familjeägt företag med stark teamkänsla och tydliga värderingar: ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.Övrig information
Tjänsten är på heltid och placerad på vårt huvudkontor i Segeltorp. Eftersom vi arbetar med säkerhetsklassade objekt ingår säkerhetsintervju och bakgrundskontroll i rekryteringsprocessen. Du behöver kunna påbörja tjänsten senast 4 maj.Så ansöker du
Skicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
