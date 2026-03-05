IT-tekniker
2026-03-05
Enhet Lokal IT-service
Är du IT-tekniker och trivs med att ge support till verksamheten? Sök jobbet hos oss och bli delaktig i vårt arbete mot ett gemensamt digitaliserat vårdstöd i världsklass! Vi söker en IT tekniker till IT-centrums platskontor i Värnamo. Välkommen med din ansökan!
Rollen som IT-tekniker
Som IT-tekniker på Lokal IT-Support inom IT-centrum kommer du att arbeta med ärendehantering inom processer för hantering av incidenter och hantering av standardbeställningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir felsökning, installation och konfiguration av IT-komponenter av våra arbetsplatstjänster inom regionens sjukhus och vårdcentraler. Dessutom kommer du att arbeta med support på vår skrivarlösning, mobiltelefoni, våra video och konferensrumsanläggningar, samt vissa delar av våra kommunikationslösningar och IT-komponenter i Regionens kollektivtrafik och ambulanser.
Vi erbjuder omgående en tillsvidareanställning på heltid med önskvärd start den första april 2026.
Din blivande arbetsplats
IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för regionens IT-verksamhet. Arbetet riktar sig till alla regionens verksamheter. Våra kunder nyttjar många olika IT-tjänster i sin vardag inom vården, folktandvården, utbildning, kultur och länstrafiken. Detta innebär att vi alltid fattar beslut ur ett helhetsperspektiv där kundens behov och prioriteringar är en viktig faktor i alla våra aktiviteter och val.
IT-centrum arbetar enligt agila principer med medborgaren i centrum samt en supportprocess enligt ITIL (Information Technology Infrastructure Library). IT-centrums verksamhet består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av IT-systemtjänster. De strategiska målen för IT-centrum är bland annat att IT är möjliggörare för verksamhet och medborgare, att arbeta med kvalitet som strategi samt att utveckla professionell och förbättringskunskap hos våra medarbetare. Vi arbetar processinriktat och kvalitetsmedvetet i enlighet med vårt ISO-certifierade verksamhetssystem. Vi är totalt cirka 260 medarbetare och finns på tre orter: Eksjö, Huskvarna/Jönköping och Värnamo.
Lokal IT-Support är en enhet som finns på de tre sjukhusen inom regionen och ansvarar för att leverera support på plats för de tjänster som regionens alla medarbetare nyttjar. Vår support består av att leverera stöd vid incidenter, hantera produktbeställningar, livscykelhantering samt praktiskt installationsstöd av IT-komponenter. I dessa arbeten samarbetar vi tätt med vår Service Desk IT-Support och förvaltningsgrupperna.Publiceringsdatum2026-03-05Profil
För att vara aktuell för tjänsten har du eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kunskaper/utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdiga. Önskvärt är minst 5-10 års erfarenhet av att arbeta med IT-support, främst ute hos kunderna. Du har goda kunskaper att jobba med ärendehanteringssystem samt flerårig erfarenhet inom Microsofts aktuella klientplattform.
För att trivas i rollen är du initiativtagande och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt, både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kommunicerar tydligt i kontakten med användare och kollegor. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, beslut och gällande policys. Med ett kvalitetsmedvetet arbetssätt arbetar du strukturerat och noggrant, även i perioder med hög belastning, där du kan prioritera och fatta välgrundade beslut. Dokumentation av arbetsmetoder och rutiner är en naturlig del av ditt arbete. Du värnar om säkerhet och sekretess och har ett intresse för att utveckla både dig själv och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Ronald van Veen, via telefon 073-423 50 41 eller mail ronald.vanveen@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026, välkommen med din ansökan.
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
