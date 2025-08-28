IT-tekniker
2025-08-28
Är du redo för en ny utmaning? Vill du vara med att driva Östersunds kommuns digitala utveckling? Vill du ha en stor variation av arbetsuppgifter och ha engagerade arbetskamrater? Jobbar du som IT-tekniker inom en större organisation idag? Då är det dig vi söker!
Ditt nya jobb
Om Enheten för IT-stöd
Enheten för IT-stöd ingår som en del av sektor Digitalisering och kommunikation under Kommunledningsförvaltningen. Vi är idag 16 medarbetare inom IT-stöd och 70 medarbetare totalt.
Sektorns uppdrag är att vara nytänkande och drivande och skapa digitala och kommunikativa lösningar som stärker verksamheterna och förenklar vardagen för både medarbetare och medborgare.
Uppdraget inom enheten för IT-stöd omfattar såväl IT som telefoni med totalt cirka 10 000 användare inom administration och skolverksamhet samt inom förbund. Vi köper in och hanterar all IT- och telefoniutrustning som hör till datorarbetsplatsen, konferensutrustning och utskriftslösning, och mycket mer. Att vara med i olika projekt och samarbeten är en del i vårt arbete.
Du kommer att vara en viktig medarbetare hos IT-stöd. Här har du tillsammans med kollegor ansvaret för att hjälpa våra verksamheter med IT- och telefoni via telefon och fjärrstyrningsverktyg, e-post, i vår mottagning eller ute på plats hos kunder och användare. Som tekniker behöver du vara duktig på ärendehantering, klienthantering, MDM-verktyg, kontohantering, inköp, utskriftshantering, telefoni och växel. Du kommer också att vara med att driva utvecklingen internt inom enheten och skapa en kommun i framkant när det gäller IT och digitalisering.
Vem är du?
Du brinner för att ge god service och drivs av att hjälpa andra. Som medarbetare hos oss är det viktigt att du gillar ett högt tempo, har ett bra bemötande och social kompetens. Du tycker att det är intressant med problemlösning och har en pedagogisk förmåga. Du är lojal, kreativ, initiativrik, vågar prova nya idéer och har ett driv och en vilja att förbättra verksamheten. Med din erfarenhet och kompetens bidrar du till vår leverans av ett modernt IT-stöd.
Vanliga arbetsuppgifter
• Användarsupport
• Hantera klientutrustning för datorarbetsplasen
• Utskriftshantering
• Behörighetshantering
• Inköp av digital utrustning
• Telefoniadministration och hantering av växel, mobilabonnemang och hänvisningssystem
• Delta i projekt och samarbeten
Din kompetens
Vi söker dig som har god kunskap inom flera av följande områden:
• Användarsupport
• Flera års erfarenhet av att ge tekniskt stöd för stora IT-miljöer
• Servicemangement enl ITIL
• Ärendehantering och asset management
• Print management
• Kontohantering, Active Directory
• Management via SCCM och Intune
• Olika klientmiljöer såsom Windows och Apple
• Erfarenhet inom telefoni ( växel, hänvisningssystem och mobiladministration)
• Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
För tjänsten erfordras B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid balansen mellan färdighet, yrkeserfarenhet och personlighet.
En hälsning från din blivande chef
Hej!
Nu behöver vi dig som vill jobba framåt och vara en del av den digitala utvecklingen. I Östersunds kommun händer det mycket och hos oss på sektor Digitalisering och kommunikation och enhet IT-stöd jobbar vi för fullt med att utveckla vårt sätt att stötta kommunens verksamheter med modern teknik och moderna arbetssätt. Vill du hänga med på vår digitaliseringsresa och se vart den för oss?
Då tycker jag att du ska söka, dela med dig av din erfarenthet och ta del av vår och så gör vi resan tillsammans!
Välkommen med din ansökan!
Med vänliga hälsningar
Beatrice Johansson
Enhetschef på IT-stöd
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Ersättning
