IT-Systemtekniker med erfarenhet
2026-04-17
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team, med möjlighet att tillsammans förbättras och utvecklas? Är du strukturerad och ambitiös och vill jobba på ett företag som lyfter sina medarbetare för att lyckas i sin roll? Då har vi jobbet för dig.
Hos oss får du trevliga, vassa kollegor som gillar det vi göhr och har kul på jobbet. Vi jobbar för att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv. I koncernen har vi högt uppsatta mål och ett mål är att vi ska ha dom nöjdaste medarbetarna i branschen.
Vi vill vara bäst i branschen på att ta hand om våra medarbetare, och det gör vi genom delaktighet, personligt ansvar, utveckling och en bra teamkänsla.
Om Nordlo
Nordlo bildades 2018, med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer.Nordlo har idag 1000 medarbetare på 46 orter i Sverige och Norge. Nordlo Växjö & Ljungby har idag 108 medarbetare som arbetar på våra kontor i Växjö och Ljungby.
Vi söker dig som
Vi söker nu Systemtekniker som vill jobba med och utveckla vår nationellt strategiska hostingmiljö. För att passa in i rollen som Systemtekniker ser vi gärna att du arbetat med IT-drift i ett par år eller i en liknande roll. Du har en väl dokumenterad utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet inom området. Du är driven, engagerad och gillar strukturerad problemlösning. Ett professionellt sätt och att du gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras dagliga arbete ser vi som en självklarhet.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Primära arbetsuppgifter kommer vara att förvalta och utveckla vår centrala hostingmiljö.
För tjänsten förväntas du ha goda kunskaper i:
Kubernetes
Hypervisors
Linux
Windows server
Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.
B-körkort är ett krav.
För alla som går vidare i processen och erbjuds en tjänst görs referenstagning och en bakgrundskontroll via Tofindout.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordlo Växjö & Ljungby AB
(org.nr 556307-2627), https://nordlo.com/karriar/
Arabygatan 9 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordlo Kontakt
Anders Hugosson, Unionen 0706-090007 Jobbnummer
9861054