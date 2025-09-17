IT-Supporttekniker till Sonepar
2025-09-17
Hos Sonepar får du möjlighet att arbeta med modern teknik i en roll där problemlösning och service står i centrum. Här erbjuds en varierad vardag med ansvar och nära samarbete, där du aktivt bidrar till en stabil och användarvänlig IT-miljö.
OM TJÄNSTEN
Som IT-supporttekniker hos Sonepar blir du en nyckelspelare i ett erfaret team på fem kollegor som stöttar hela organisationen i IT-frågor. Här får du en bred och utvecklande vardag där du kombinerar kombinerar fjärrsupport och teknisk felsökning på distans med praktiska insatser på plats.
Du blir en viktig länk mellan teknik och verksamhet, och samarbetar nära kollegor över hela Sverige, leverantörer av IT-tjänster och utrustning samt medarbetare i andra Sonepar-bolag världen över.
Hos Sonepar kombinerar du teknisk kompetens med servicekänsla och gör vardagen enklare för medarbetarna, alltid med fokus på stabil drift, smarta lösningar och hög kvalitet i leveransen.
Du erbjuds
• Möjlighet att specialisera dig och växa med utökat ansvar
• Kollegor med högt i tak, gemenskap och hög kompetens
• En dynamisk vardag med ständig förändring och tekniska förbättringar
Dina arbetsuppgifter
• Ge IT-support via telefon, mail och ärendehanteringssystem
• Installera, konfigurera och administrera datorer, servrar (Microsoft/VMware), nätverk, skrivare och telefoni
• Felsöka och lösa problem inom hårdvara, mjukvara och nätverk
• Säkerställa drift och övervaka system, med fokus på lagermiljön i Örebro
• Administrera konton, behörigheter samt dokumentation av IT-utrustning
• Hantera inköp och installation av IT-utrustning
• Bidra till utveckling av IT-processer och driva teknikområden utifrån intresse och kompetens
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av IT-support, drift eller liknande arbete
• Har grundläggande kunskaper inom WAN, LAN och TCP/IP-kommunikation
• Har erfarenhet av serverinstallation och serverdrift
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du samarbetar med kollegor både nationellt och internationellt
Som person är du engagerad, nyfiken och gillar att hjälpa andra. Du tar ansvar, arbetar strukturerat och håller kvalitet även när tempot är högt. Din servicekänsla och samarbetsförmåga skapar förtroende och bidrar till ett positivt samarbete. Du är stabil och behåller lugnet även i pressade situationer.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sonepar, tidigare Elektroskandia, är en av Sveriges ledande elteknik-grossister som säljer bland annat elmateriel, belysning och kraft/automation till kunder inom elinstallation, industri, och tele/data.
Sonepar Sverige har utsetts till ett Karriärföretag tack vare deras satsning på medarbetarnas utveckling och välmående. De erbjuder en arbetsmiljö där tillväxt, lärande och gemenskap står i fokus. Hos Sonepar erbjudes du en rad olika förmåner såsom friskvård, förmånscykel, försäkringar och mycket mer! Läs mer om deras förmåner och upplev vad medarbetarna har att säga om att arbeta hos Sonepar i länken. Varaktighet, arbetstid, etc.
