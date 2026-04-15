IT-supporttekniker
2026-04-15
FOI-PERS-2026-302
Tycker du om ett arbete där ingen dag är den andra lik? Gillar du att kombinera teknisk problemlösning med kontakt med människor? Vill du vara en del av en servicedesk som gör skillnad för verksamheten varje dag? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Rollen innebär mycket kontakt med våra medarbetare och omfattar att ge stöd i IT-relaterade frågor både via telefon och genom fysiska besök på plats ute i verksamheten. IT-supporten fungerar som en central funktion i myndigheten och har en viktig roll i att stötta organisationens användare i deras dagliga arbete. Arbetet innebär också samarbete med flera olika avdelningar inom organisationen. Arbetstiden är schemalagd dagtid.
Om enheten
Du kommer att ingår i IT organisationen som tillhör avdelningen. Läs mer om vad vi gör här:Forskningsstöd.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Fullföljd gymnasieutbildning, med inriktning på modern IT, teknik eller motsvarande som bedöms likvärdigt, alternativt yrkeserfarenhet som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten.
Ett genuint stort intresse för IT och teknik.
Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser att du som söker är serviceinriktad och har en god social förmåga. Du bemöter användare på ett professionellt och tillmötesgående sätt och trivs med att ge stöd i deras dagliga arbete. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen. Samtidigt tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett strukturerat sätt. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer inom organisationen. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete med användarsupport och teknisk felsökning.
En välutvecklad förmåga att analysera problem och driva ärenden till en lösning.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 6:e maj!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sketionschef Angelique Girhammar. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
164 90 KISTA
