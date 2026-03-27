IT-Supporttekniker
Ragn-Sells Recycling AB / Supportteknikerjobb / Sollentuna Visa alla supportteknikerjobb i Sollentuna
2026-03-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Sollentuna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Täby
, Österåker
eller i hela Sverige
Till Ragn-Sells IT-Avdelning söker vi nu en IT-Supporttekniker som kommer få vara med och supportera hela koncernen och alla länder som Ragn-Sells är verksamma i. Det innebär ett brett uppdrag där majoriteten av ärendena hanteras via vårt ärendehanteringssystem, i kombination med en öppen helpdesk och nära samarbete med verksamheten.
Här får du möjlighet att ta ansvar, fatta egna beslut och vara med och utveckla både arbetssätt och tekniska plattformar - utan att vara fast i ärenden via telefon hela dagarna. Allt detta från vårt naturnära kontor på Väderholmens gård i Sollentuna.
Om rollen
Rollen erbjuder variation långt utöver traditionell support. Utöver det dagliga supportarbetet finns goda möjligheter att delta i projekt, klientmöten och utvecklingsinitiativ - och för dig som vill finns även chans att växa vidare inom IT organisationen. Vi är i en expansiv fas och står inför nya spännande utmaningar, bland annat genom utökat internationellt stöd.
Rollen kräver att du trivs med tempo, kan prioritera och vill arbeta i ett lösningsorienterat IT-team.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker arbetar du med 1:a och 2:a linjens support och bidrar till dess utveckling. Arbetet består exempelvis av felsökning av hårdvara och olika verksamhetsspecifika applikationer. Du bemannar vår servicedesk och tar emot, löser, prioriterar, fördelar och driver supportärenden. Dessutom arbetar du självständigt med att felsöka och hitta lösningar på tekniska problem kopplade till IT. Arbetet inkluderar också deltagande i projekt och förvaltningsåtaganden, samt dokumentation av rutiner och instruktioner. Som IT-Supporttekniker samarbetar du med andra delar av organisationen och kontaktar vid behov externa parter.
Din profil
På Ragn-Sells är personlighet och samarbete minst lika viktigt som teknisk kompetens. Men för att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT/teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Några års erfarenhet av arbete inom servicedesk eller IT-support
• Erfarenhet av ITIL-processer och grundläggande nätverkskunskaper
• Goda kunskaper i Microsoftmiljöer, exempelvis Windows OS och Office 365
• Förmåga att arbeta självständigt och anpassa dig till nya arbetsuppgifter och arbetssätt
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Dynamics 365 / Dynamics / AX
• Förståelse för norska och/eller danska
• Körkort, då arbete kan förekomma ute på våra anläggningar
Ansökan och kontakt
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Personligt brev är inte obligatoriskt, utan vi vill hellre att du lägger tid på att svara på urvalsfrågorna.
Frågor om tjänsten besvaras av Head of IT Support Jon Pettersson på jon.pettersson@ragnsells.com
Heltid
Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Ragn-Sells Recycling AB
http://www.ragnsells.se/
Ragn-Sells AB
9825231