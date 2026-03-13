IT-supporttekniker
2026-03-13
Vi söker nu en IT-supporttekniker till ett konsultuppdrag där du får arbeta i en samhällsviktig organisation med ansvar för Sveriges energiinfrastruktur. Rollen innebär att arbeta i första linjens IT-support och hantera både tekniska incidenter och användarärenden i en modern IT-miljö.
Detta uppdrag passar dig som har en utbildning inom IT och som har viss erfarenhet av IT-supportarbete och vill utvecklas vidare i en teknisk supportroll där du arbetar nära verksamheten.
Om uppdraget
Organisationens IT-support har behov av att förstärka teamet med nya resurser som kan ta över efter konsulter som avslutar sina uppdrag. Rollen innebär att arbeta i en supportfunktion där du hanterar inkommande ärenden, incidenter och beställningar via ärendehanteringssystem, telefon och helpdesk.
Du kommer att arbeta med installation, felsökning och användarstöd kopplat till både hårdvara och mjukvara. Rollen innebär också administration av användarkonton och behörigheter samt dokumentation av lösningar i organisationens kunskapsdatabas.
Arbetet sker i nära samarbete med andra IT-funktioner och supportteam. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera inkommande ärenden i organisationens ärendehanteringssystem
Säkerställa korrekt klassning och prioritering av ärenden
Lösa incidenter enligt fastställda SLA- och OLA-nivåer
Installera och felsöka hårdvara och mjukvara
Agera dispatcher och vidarefördela ärenden till rätt handläggargrupp
Administrera användarkonton och behörigheter i IT-system
Hantera utskick och installation av programvaror
Dokumentera lösningar och rutiner i kunskapsdatabasen
Stötta vid interna och externa livesändningar Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Utbildning inom IT, exempelvis gymnasieutbildning eller yrkeshögskola
Minst ett års arbetslivserfarenhet som IT-supporttekniker
Erfarenhet av behörighetshantering i Active Directory
Erfarenhet av felsökning och installation av klienthårdvara
Erfarenhet av Windows 11 och grundläggande nätverksarbete
Erfarenhet av incident- och beställningshantering i ServiceNow eller liknande ärendehanteringssystem
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete i ServiceNow
Erfarenhet av teknik kopplat till streaming eller livesändningar Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Har god teknisk förståelse och ett stort IT-intresse
Är strukturerad och noggrann i ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
Trivs i en roll där du arbetar nära användare och löser problem i vardagen
Uppdragsinformation
Placering: Sundbyberg
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Genom ett nära samarbete med både kunder och kandidater säkerställer vi en professionell och kvalitativ process från första kontakt till signerat uppdrag.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9797824