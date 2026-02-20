IT-supporttekniker
Trollhättans Kommun / Supportteknikerjobb / Trollhättan Visa alla supportteknikerjobb i Trollhättan
2026-02-20
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
Kontoret för Digitalisering och IT består av fyra enheter: IT-enheten, Utvecklingsenheten, Innovations- och projektenheten samt en stab - som leder och samordnar Trollhättans Stads digitaliseringsarbete.
Tillsammans stärker vi organisationens förmåga att arbeta smart, hållbart och datadrivet, med målet att skapa största möjliga nytta för invånare, medarbetare och stadens verksamheter.
Vi söker en serviceinriktad IT-supporttekniker till IT-enheten som ska hjälpa Trollhättans Stads medarbetare på bästa sätt med deras IT-relaterade problem.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar i en IT-support/helpdesk där medarbetare i Trollhättans Stad kontaktar dig och dina kollegor via ärenden eller telefon. Du har även som arbetsuppgift att tillsammans med dina kollegor i helpdeskgruppen leverera datorer till medarbetare i Trollhättans Stads IT-miljö.
• Du samarbetar med dina kollegor för att på bästa sätt ge en kvalitativ och snabb IT-support till Trollhättans Stads medarbetare.
• Du dokumenterar lösningar och ser dokumentation och information till Trollhättans Stads medarbetare som självklart.
• Du trivs med arbetet att skriva manualer och andra instruktioner.
• Du har mycket högt fokus på 100 % kundnöjdhet.
• Du arbetar i IT-enhetens leveransprocess som innebär att leverera och hämta tillbaka datorer till vår verksamhet.
• Du arbetar med ständiga förbättringar och har ett stort eget driv och vilja att ta tag i de problem som uppstår. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bred IT-teknisk kunskap och som trivs i rollen där du får hjälpa människor med deras IT-relaterade problem. Det är meriterande om du jobbat i rollen som IT-supporttekniker tidigare.
• Du har en mycket bred allmän IT-tekniskt kunskap.
• Du har ett mycket stort allmänt intresse för IT och har en stor förmåga och vilja lära dig mer om IT.
• Du arbetar självständigt och strukturerat med ett mycket stort intresse för problemlösning.
• Du trivs med att ta initiativ och att som ansvarig driva förbättringsarbeten inom arbetsgruppen.
• Du är intresserad av människor och har en mycket hög servicekänsla.
• Du är social, utåtriktad och kommunikativ och samarbetar och stödjer dina kollegor.
• Du kommer att jobba med leverans och återtag av datorer. Du ska därför vara bekväm i detta arbete med lyft av kartonger och att koppla in en dator, skärm och annan IT-utrustning till en IT-arbetsplats.
• Det är ett krav att du ska kunna prata och skriva flytande svenska.
• Det är ett krav att du har körkort.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Jens Röör, IT-Chef 0520-495533 Jobbnummer
9753362