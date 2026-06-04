Postdoktor: Fysisk aktivitet och ny teknik kopplat till god djurhälsa
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-04
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Vi söker en motiverad postdoktor som är intresserad av att sammanställa och utvärdera hur fysisk aktivitet kan förbättra sport- och sällskapsdjurs hälsa och välbefinnande, samt vilken kommande teknik och utbildning som behövs för god djursjukvård. Du kommer att ingå i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsgrupp inom veterinärmedicinsk rehabilitering.
Om jobbet
Fysisk aktivitet kan bidra till, men också hota hälsa och välbefinnande beroende på hur den är organiserad. Det tvärvetenskapliga projektet erbjuder en unik möjlighet att utforska grundläggande frågor om fysisk aktivitet för sport- och sällskapsdjur, för att kunna ge framtida rekommendationer för ett hälsosamt liv. Dessutom ger projektet en möjlighet att studera utbildning i smärtbedömning samt undersöka vilken teknik som är aktuell för framtida djursjukvård. Som postdoktor i projektet kommer du att genomföra analyser av publicerade data eller via datainsamlingar i samarbete med experter från andra europeiska länder.
Din bakgrund
Vi söker en motiverad forskare med doktorsexamen i veterinärmedicin eller ett närliggande område. Kandidaten får gärna ha tidigare erfarenhet av statistiska verktyg och metoder för att analysera publicerade forskningsdata, såsom metaanalyser eller systematiska litteratursammanställningar samt goda kommunikationsfärdigheter i skriftlig och muntlig engelska.
I rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid kandidaternas intresse för området, samt personliga egenskaper, samarbetsförmåga, noggrannhet och självständighet.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Tjänsten är placerad vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Sverige. Postdoktorn kommer ansluta till en forskarmiljö med ett omfattande nationellt och internationellt nätverk med fokus på fysisk aktivitet och veterinärmedicinsk rehabilitering. Aktiv disseminering, utåtriktad verksamhet och täta kontakter med intressenter i samhället är viktiga aktiviteter. Utifrån nationella och internationella forskningssamarbeten drivs forskning och kommunikation som främjar god djurhälsa.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
September 2026, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urvalet bland sökanden baseras på den skriftliga ansökan och intervjuer. Vi ser gärna att ansökan är på engelska och bör innehålla en beskrivning av dina nuvarande forskningsintressen, din expertis och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten. Särskild vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-26.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Anna Bergh anna.bergh@slu.se Jobbnummer
9947475