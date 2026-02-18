IT-supporttekniker
Laholmsbuktens Va Ab, Verksamhetsstöd (lbva) / Supportteknikerjobb / Halmstad Visa alla supportteknikerjobb i Halmstad
2026-02-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholmsbuktens Va Ab, Verksamhetsstöd (lbva) i Halmstad
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
* Ta emot och lösa supportärenden via telefon, e-post och fjärrstyrning
• Installera och hantera klienthårdvara och program
• Felsöka datorer, mobila enheter, skrivare och annan teknisk utrustning
• Skapa och administrera användarkonton
• Installera och konfigurera programvara och applikationer
• Dokumentera ärenden och lösningar
• Uppdatera register på aktuell hårdvara/utrangerad hårdvara
• Stötta och utbilda användare i teknik och systemKvalifikationer
Du har ett genuint teknikintresse och tycker om att utvecklas, både själv och tillsammans med andra.
Ett krav är att du har minst gymnasieutbildning, gärna med IT-inriktning. Du har goda kunskaper i Windows 10/11 samt erfarenhet av Office för företag, mobiltelefonhantering och felsökning av både hård- och mjukvara.
Som person är du serviceinriktad, tålmodig och lyhörd. Du gillar att vara ute i verksamheten, möta människor och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du är kommunikativ, tar initiativ och får saker att hända.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen behöver du ha god social kompetens samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort krävs.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med och utveckla IT-miljön i en samhällsviktig verksamhet. Som supporttekniker är du en nyckelperson i vardagen - den som får tekniken att fungera och kollegorna att känna sig trygga i sina IT-verktyg. Du arbetar prestigelöst, nära verksamheten, och kombinerar din egen kompetens med lagets samlade kunskap.
Övrig information:
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls, såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Tjänsten är säkerhetsklassad och därför kommer en separat säkerhetsintervju och registerkontroll att genomföras.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Verksamhetsstöd (lbva) Kontakt
Jimmy Braun jimmy.braun@lbva.se +46066984050 Jobbnummer
9750659