IT-supporttekniker
Lystkom / Supportteknikerjobb / Åsele Visa alla supportteknikerjobb i Åsele
2026-01-21
Välkommen till kommunalförbundet Lystkom med medlemskommunerna Dorotea, Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Kommunalförbundet Lystkom har till syfte att utveckla samarbeten inom olika områden. Lystkom ansvarar för kommunernas kundtjänst, telefoni, e-tjänstekort samt IT-drift och teknisk support.
Lystkom är övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker vår attraktionskraft. Vår organisation brinner för god service med positivt bemötande, hög tillgänglighet och god kvalitet.
Våra medlemskommuner är samiska förvaltningsområden och ligger i Västerbottens läns inland. Vi har växlande årstider med goda möjligheter till en innehållsrik fritid och bra boende nära naturen.
OM JOBBET
Vi söker en IT-supporttekniker med placering i Åsele. Våra kunder finns inom den kommunala verksamheten, till exempel administration och vård och omsorg. Lystkom ansvarar för drift och support av IT-miljön i Lycksele, Storumans och Åsele kommuner.
Som IT-supporttekniker i Lystkom arbetar du i första linjens support där du är ansiktet utåt mot användarna. Det innefattar ett brett ansvar som till stor del består av hantering av inkommande ärenden i ärendehanteringssystem samt telefonsupport. Utöver IT-support kan andra ansvarsområden också bli aktuella, till exempel hantering av datorer, surfplattor och andra tekniska enheter. Vanligt förekommande arbetsuppgifter omfattar behörighetsadministration, hantering av SITHS-kort, felsökning av applikationer och hårdvara. I Åsele ansvarar du även för att på deltid bemanna receptionen och hjälpa de fysiska besökarna som vill komma i kontakt med kommunorganisationen. Vid frånvaro och arbetstoppar kan det också förekomma att du bemannar den gemensamma växeln. Du tar emot samtal, meddelanden, lämnar enklare information och handlägger ärenden.
OM DIG
Arbetet är varierande och du kommer att möta många olika typer av utmaningar. Därför behöver du ha en god planeringsförmåga, servicekänsla, social kompetens samt en förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi söker dig som trivs med ett varierat arbetstempo, är lyhörd och pedagogisk samt har ett naturligt förhållningssätt till arbete med människor.
Vi ser att du har god kommunikationsförmåga via olika kanaler som telefon, fysiska möten samt digitala verktyg. Som person är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet inom IT-drift och teknisk support och/eller ett stort tekniskt intresse och förståelse för teknik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
KRAV
B-körkort
OM OSS
Lystkom består av ca 30 medarbetare i de fem medlemskommunerna Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele och Dorotea. Lystkom IT består av ca 15 personer med placering i Lycksele, Storuman, Tärnaby och Åsele.
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Särskild visstidsanställning tom 31 december med ev förlängning
Omfattning: 100 %
Placeringsort: Åsele
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: info@lystkom.se
Arbetsgivare Lystkom
(org.nr 222000-3277)
För detta jobb krävs körkort.
IT-samordnare
Robin Forsberg robin.forsberg@lystkom.se 0950-16222
9697024