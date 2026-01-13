IT-supporttekniker
2026-01-13
Är du en driven person som vill jobba i en komplex miljö med en samhällsviktig funktion som ligger i teknikens framkant? Här finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas både på djupet och bredden inom ett eller flera områden.
Vi skapar möjligheter och förutsättningar - resten är upp till dig och teamet. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Skatteverket går nu in i en ny fas av uppbyggnad och innovation då vi kommer att leverera IT-tjänster och IT-drift till fler statliga myndigheter. Vi skalar därför upp och stärker våra team med nya medarbetare som vill jobba med leverans av dessa tjänster till Sveriges myndigheter.
Skatteverkets kultur kännetecknas av ett agilt arbetssätt med högt i tak och en öppen dialog för förändring och utveckling. Du är en del av enheten Skatteverkets tekniska tjänsteenhet (STT) med cirka 500 medarbetare. Vi ansvarar för utveckling, underhåll och drift och levererar tjänster inom infrastruktur, plattformar och IT-arbetsplats till flera myndigheter.
Du tillhör ett team som levererar samarbetsplattformen; Sharepoint, Exchange, Teams, Outlook m.m. Vi har nyligen rullat ut M365 och den hybrida miljön som kommer att utvecklas till en hybrid, multitenant miljö när vi nu börjar leverera till fler myndigheter.
Du arbetar med teknisk support inom andra och tredje linjens ärenden där du har en viktig roll. Arbetsuppgifterna är varierande med incidenthantering, felsökning, driftstöd och löpande underhåll. Du är en aktiv del i projekt, bidrar till förbättringsarbete och hjälper till att automatisera återkommande arbetsuppgifter, bland annat med hjälp av PowerShell. Utöver det medverkar du i arbetet med kunskapsöverföring genom att ta fram och underhålla dokumentation i form av instruktioner och lathundar, samt genom att genomföra utbildningsinsatser.
Du stödjer även myndighetens Servicedesk (första linje), genom att bidra med kompetensöverföring samt stöttning av rutiner och processer. Slutligen är du delaktig i att förvalta och vidareutveckla teamets processer, säkerställa stabil och säker drift samt ta fram statistikunderlag vid behov.
Tack vare att vi är en stor IT-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör IT-avdelningen och Sektionen för Digitalt Samarbete med placering i Sudnbyberg. I sektionen är vi 19 kollegor i dagsläget.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- ha ett strukturerat arbetssätt och god leveransförmåga
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av teknisk support (incidenter, felsökning och problemlösning) inom Outlook/Exchange, Teams, Skype, OneNote och Sharepoint
- aktuell och relevant erfarenhet av Microsoft 365 och hybrida miljöer i större organisationer
- aktuell och relevant erfarenhet av Windows 11 i större miljöer
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att scriptning/automatisering med hjälp av PowerShell
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att hantera ärenden i ServiceNow
- arbetslivserfarenhet av att skapa statistikpaneler i bl.a. Servicenow och tar fram statistik på ärenden, telefonsamtal och chattar
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att använda och förstå Active Directory och Microsoft Entra
- arbetslivserfarenhet av att arbeta enligt både ITIL och SAFe
- aktuell erfarenhet av Jira och Confluence
Det är önskvärt att du har:
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom Windows server
- erfarenhet av att hålla användarutbildning, samt skriva/underhålla användarhandledning
- erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
Lars Bishwa Naumanen, Sektionschef lars.bishwa.naumanen@skatteverket.se
