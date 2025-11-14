IT-Support
2025-11-14
Är du en lugn och lösningsorienterad person med erfarenhet av IT-support? Vill du bidra med dina kunskaper i ett företag där samarbete står i centrum och där vi tror på styrkan i att jobba tillsammans? Då kan rollen som IT-support hos oss vara helt rätt för dig! Du kommer vara placerad i Kumla på vårt nya toppmoderna logistikcenter, du kan läsa mer här.
I den här rollen får du en nyckelposition i att säkerställa att våra IT-system fungerar smidigt, från användarsupport till felsökning av nätverk och system. Du arbetar nära både slutanvändare och tekniska specialister, vilket ger dig goda möjligheter att växa i en dynamisk och kunskapsdriven miljö.
Du kommer att ingå i ett internationellt digitalteam med 14 medarbetare som jobbar i Danmark, Norge, Sverige, Nederländerna och Polen. Teamet leds av en chef som är baserad i Danmark.
Viktiga egenskaper för att trivas och lyckas som IT-support hos oss:
Tekniskt intresse och problemlösningsförmåga: Du gillar att felsöka, guida användare och hitta lösningar som gör vardagen enklare för andra. Du strävar efter att ge snabb och korrekt support som hjälper våra användare att komma vidare.
Serviceinriktad och pedagogisk: Du har lätt för att kommunicera med olika typer av användare och skapar trygghet genom ditt lugn, din kompetens och ditt respektfulla bemötande.
Strukturerad och digitalt van: Du arbetar metodiskt, dokumenterar ärenden noggrant och använder IT-verktyg för att analysera och följa upp. Du säkerställer att ärenden hanteras enligt prioritet och verksamhetens behov.
Ansvarstagande: Du tar ägarskap över dina uppgifter och ser till att leverera med kvalitet och pålitlighet. Du är nyfiken, vill utvecklas och har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt.
Samarbetsvillig och lagspelare: Du samarbetar effektivt med kollegor, bidrar till teamets framgång och delar kunskap generöst.
Respektfull och kommunikativ: Du bemöter både användare och kollegor med respekt och är tydlig i din kommunikation.
Vi förväntar oss att du konsekvent visar dessa värderingar i ditt dagliga arbete.
Kort om rollen:
Du ansvarar för daglig IT-support till medarbetare - både på plats och på distans.
Du arbetar med felsökning av datorer, nätverk, skrivare och andra IT-relaterade problem.
Du hanterar användarkonton, behörigheter och systemåtkomst.
Du är en viktig del av vårt förbättringsarbete inom IT och bidrar till att höja användarnöjdheten och säkerheten.
Gymnasieutbildning inom IT, teknik eller motsvarande. YH eller högre är meriterande.
Minst 2 års erfarenhet av IT-support eller liknande roll.
Goda kunskaper i Windows-miljö, Office 365 och nätverk.
Meriterande med erfarenhet av ärendehanteringssystem (Jira)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder bland annat
Fast grundlön, kollektivavtal, tjänstepension, friskvård, utfyllnad av lön vid sjukdom och föräldraledighet, som är grundläggande självklarheter för oss.
Solar-andan är inkluderande och främjar mångfald, nytänkande och ansvarstagande. Vi lever efter mottot "Stronger Together" och alla medarbetare på Solar gör skillnad för att vi ska växa tillsammans.
När vi frågar medarbetare varför de trivs i sina roller får vi ofta svaren:
Känslan av förtroende och att det jag gör är viktigt. Alla bidrar till den större helheten
Samverkan internt! Jag har alltid någon att vända mig till.
Gemenskapen! Mina kollegor och våra kunder är det som gör jobbet speciellt
Omväxlingen och variationen i mitt arbete är utvecklande
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss. Här kan du möta några av dessa medarbetare och läsa mer om rollen som teknisk innesäljare: Möt våra medarbetare
Kontakt & ansökan:
Är du nyfiken på oss? Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan! Vi arbetar löpande under ansökningstiden - ansök gärna så snart som möjligt.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta gärna: Marianne Ottendal, Manager Group Service Desk, mot@solar.dk Ersättning
