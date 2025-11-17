It-strateg till Socialförvaltningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Vill du göra samhällsnytta genom digitalisering och innovation?
Nu finns möjligheten att vara med och forma framtidens socialtjänst i Stockholms stad.
Vi söker dig med bred erfarenhet inom it och digitalisering till en ny roll inom i vårt gemensamma nav, som ska driva och samordna digitalisering inom hela socialtjänsten och äldreomsorgen. Tillsammans skapar vi effektiva och användarvänliga digitala lösningar som gör skillnad för både stockholmare och våra verksamheter.
Välkommen till oss
Under 2025 har Sveriges största socialtjänst och äldreomsorg tagit ett stort steg i den gemensamma digitaliseringsresan. Vi har samlat våra krafter i fem digitala samverkansområden (objekt) och infört portföljstyrning. Under 2026 planerar vi för fortsatt etablering av de nya arbetssätten och tydligare samverkan med kärnverksamheten avseende behovsfångst, utveckling, upphandling och införanden av digitala lösningar och nya arbetssätt. Vi arbetar över organisationsgränser för att minska administration, dela spetskompetenser och testa innovativa lösningar som kan skalas upp för hela stadens socialtjänst. Samarbetet sträcker sig över fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och andra aktörer som på olika sätt är en del av välfärden.
Portföljen består av fem samverkansområden:
• myndighetsutövning och utförardokumentation,
• välfärdsteknik,
• invånarnära tjänster,
• data och analysstöd,
• digitala bastjänster och säker kommunikation.
Portföljen har också ett Nav för socialtjänstens digitalisering (portföljkontor) där vi nu förstärker med nya roller och kompetenser som ska arbeta för helheten genom att fungera som länk mellan kärnverksamheten och portföljen, driva utvecklingsinitiativ samt stödja stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna i utvecklingsarbetet med digitalisering.
Vårt kontor ligger i Farsta Centrum, nära tunnelbanan. Här finns också många restauranger, caféer och butiker
Din roll
Denna roll är placerad i portföljens Nav där du är med och bygger upp nya arbetssätt och processer för hur vi ska arbeta för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Du leder stadsövergripande uppdrag med fokus på hela stadens socialtjänst och äldreomsorg, därför kommer samarbetet med stadens elva stadsdelsförvaltningar och stadsövergripande verksamheter vara centralt för ditt arbete. Du leder eller deltar aktivt i utvecklingsarbete, driver dialogen mellan verksamhet och portföljen och ser till att digitala möjligheter tas tillvara på ett sätt som stödjer verksamhetens mål. Även om du inte är teknisk specialist har du god teknisk förståelse och förmåga att omsätta digitalisering i konkret nytta för stockholmare, medarbetare och chefer.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• leda prioriterade utvecklingsuppdrag från våra fem digitala samverkansområden (objekt)
• identifiera och omhänderta behov, genomföra förstudier samt realisera och införa digitala lösningar som möjliggör nya arbetssätt inom stadens socialtjänst
• ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för prioriteringar till styrgrupper
• arbeta med förändringsledning och införande av nya arbetssätt
• omvärldsbevaka och hålla koll på trender inom it och digitalisering
• fungera som sakkunnig inom it och digitalisering.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom data- och systemvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
bred erfarenhet av digitalisering i större organisationer, gärna i roller som digitaliserings-, projekt-, förändrings- eller förvaltningsledare
erfarenhet av att identifiera och analysera verksamhetens behov samt omsätta dessa till konkreta digitala lösningar
erfarenhet av införande av digitala lösningar och att leda förändringsarbete kopplat till nya arbetssätt
erfarenhet av att följa upp och säkerställa att digitala initiativ ger önskad nytta
god teknisk förståelse och förmåga att verka i gränslandet mellan verksamhet och it
erfarenhet av att arbeta på både strategisk och operativ nivå, med helhetsperspektiv och förmåga att se långsiktiga effekter
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du har:
arbetat inom offentlig förvaltning
erfarenhet av utveckling inom automatisering av processer, AI eller liknande
erfarenhet av tjänstedesign
erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling)
erfarenhet av styr- och samverkansmodellen pm3.
