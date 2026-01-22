IT-Specialist (IAM)
2026-01-22
Är du en erfaren IT-specialist med passion för IAM och vill arbeta i uppdrag där säkerhet och innovation står i fokus? Som konsult hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av samhällsviktiga IT-lösningar i en modern och teknikintensiv miljö.Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Din nya tjänst
Vi söker nu en erfaren IT-specialist inom Identity & Access Management (IAM) för ett längre konsultuppdrag hos en av våra kunder inom samhällskritisk infrastruktur. Som konsult kommer du att arbeta i ett kompetent team med fokus på drift, förvaltning och vidareutveckling av kundens IAM-plattform.
IAM-lösningen bygger på One Identitys produkter, integrerad med ServiceNow och Entra ID (Azure AD). De kommande åren planeras vidareutveckling inom områden som IDP och PAM, vilket gör uppdraget både utmanande och utvecklande.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som IAM tekniker ansvarar du för både teknisk utveckling och stabil drift av IAM-plattformen. Du arbetar nära kundens interna team och bidrar till att säkerställa en effektiv och säker identitetshantering.
Drift och förvaltning av IAM-plattformen
Utveckla nya funktioner i befintlig lösning eller som en del av projekt
On-boarding av applikationer i plattformen
Hantera ärenden och incidenter enligt SLA/OLA
Dokumentera lösningar, rutiner och kända fel i kunskapsdatabas
Bidra till utbildning, dokumentation och kunskapsöverföringBakgrund
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark teknisk bakgrund inom IAM och vana vid att arbeta självständigt i komplexa IT-miljöer. Du är lösningsorienterad och har en bred förståelse för både utveckling och drift.Erfarenheter
Avslutad utbildning inom IT (t.ex. systemvetenskap, NTI, KY/YH) eller minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT
Minst 5 års erfarenhet (under de senaste 8 åren) som utvecklare inom IAM
Minst 3 års erfarenhet av arbete med One Identitys produkter
Minst 5 års erfarenhet av Windows Server och Active Directory
Minst 5 års erfarenhet av Azure AD / Entra ID
Minst 5 års erfarenhet av utveckling i VB.net, C# eller SQL
Minst 5 års erfarenhet av Powershell
Minst 2 års erfarenhet av kravhantering
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter:
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från angränsande områden inom IAM eller säkerhetsarkitektur.
Minst 2 års erfarenhet av MyAccess
Minst 2 års erfarenhet av PAM-lösningar
Minst 2 års erfarenhet av att ta fram arkitekturdokument (HLD, LLD, ADD eller liknande)
Du som person
Vi är Thalamus och det betyder att du som anställd kommer vara en stor del av Thalamus. Därför söker vi individer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga. Gärna med en vilja och driv att utvecklas.
Du behöver inte veta exakt vad du vill göra men du ska vilja utvecklas inom IT-infrastruktur, där vi finns tillhands att stötta och guida dig på vägen.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@talamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
