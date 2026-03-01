IT-specialist för säkerhetsskyddsklassat IT-system (Windows/Nätverk/Backend
2026-03-01
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker IT-specialister till ett projekt inom el- och kraftsystem där ett nytt säkerhetsskyddsklassificerat IT-system ska uppföras utifrån en tillhandahållen arkitektur. Lösningen ska byggas från grunden, dokumenteras och härdas för att därefter granskas och godkännas av intern granskningsorganisation samt Säkerhetspolisen. Du arbetar nära övriga specialister i teamet samt tillsammans med befintlig projektledare och lösningsarkitekt, med höga krav på noggrannhet, säkerhetsmedvetenhet och tydlig dokumentation.
ArbetsuppgifterBygga ett IT-system från grunden enligt framtagen systemdesign i dialog med lösningsarkitekt och projektteam
Installera, konfigurera, härda och dokumentera ingående komponenter
Genomföra uppfyllnadstester mot relevanta lagar, riktlinjer och krav (inklusive PMFS 2022:1)
Åtgärda återkoppling från intern och extern granskning
Ta fram rutiner, anvisningar samt drift-, förvaltnings- och avvecklingsdokumentation
Överlämna lösningen till drift- och förvaltningsorganisation
Stötta övriga roller vid behov, i linje med kompetens och tidsramar
Inriktning Windows
Arbete med Microsoft Windows klient och server, inklusive installation, konfigurering, härdning och dokumentation
Active Directory, Group Policies, DNS och File Services
PKI i Windows-miljöer (ADCS)
Systemuppdatering i air-gappad miljö (t.ex. WSUS)
Säkerhetsfunktioner såsom Defender, ASR, Bitlocker, WDAC/App Locker och Device Guard
MFA med certifikatbaserade lösningar (t.ex. Yubikey)
Windows 11
Mailserver (MS Exchange eller liknande)
Arbete med windowsbaserade tablets samt VID/PID
Inriktning Nätverk
Installation, konfigurering och dokumentation av nätverkslösningar
Nätverksswitchar (Cisco)
NGFW-brandvägg (Checkpoint)
Uppsättning och drift av 802.1x
Inriktning Backend
Installation, konfigurering, härdning och dokumentation av virtualisering och backup
VMware (ESXi & vCenter) samt klustring (DRS/HA)
SAN-lagring (Netapp eller motsvarande)
Backup (Veeam Backup & Replication) med disklagring och bandstation
KravFlytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
För rollen som IT-specialist (Windows)
Erfarenhet av att bygga minst 2 Windows baserade IT-system från grunden (inom de senaste 7 åren)
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren av att utveckla och förvalta Active Directory miljöer
Erfarenhet från härdning av minst 2 tidigare Windows-miljöer enligt Microsoft Security Baseline eller motsvarande (inom de senaste 7 åren)
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från arbete med PKI i Windows-miljöer (ADCS)
Erfarenhet från 2 andra system av arbete med lösningar för systemuppdatering av air-gappade miljöer (t.ex. WSUS) (inom de senaste 7 åren)
Erfarenhet från 2 andra system av arbete med certifikatbaserade MFA-lösningar såsom t.ex. Yubikey, smartcard eller liknande (inom de senaste 7 åren)
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från framtagning av dokumentation av rutiner, anvisningar och driftdokumentation
Erfarenhet under de senaste 7 åren från framtagning av ett system godkänt för hantering av säkerhetsskyddsklassad information enligt OSL
För rollen som IT-specialist (Nätverk)
Erfarenhet av att designa och bygga minst 2 IT-system från grunden (inom de senaste 7 åren)
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från arbete med nätverksprodukter från Cisco Catalyst
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från arbete med brandväggsprodukter från Checkpoint eller annan NGFW
Erfarenhet av uppsättning och drift av 802.1x (inom de senaste 7 åren)
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från framtagning av dokumentation av rutiner, anvisningar och driftdokumentation
För rollen som IT-specialist (Backend)
Erfarenhet av att bygga minst 2 VMware-baserade virtualiseringsmiljöer från grunden (inom de senaste 7 åren)
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från arbete med backuplösningar från Veeam eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från arbete med serverhårdvara från HPE, Dell eller motsvarande
Erfarenhet från härdning av VMware-baserade virtualiseringslösningar i minst 2 tidigare IT-system (inom de senaste 7 åren)
Erfarenhet från att bygga VMware-lösningar klustrade med extern SAN-lagring tex Netapp eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet de senaste 7 åren från framtagning av dokumentation av rutiner, anvisningar och driftdokumentation
Erfarenhet under de senaste 7 åren från framtagning av ett system godkänt för hantering av säkerhetsskyddsklassad information enligt OSL
MeriterandeTidigare erfarenhet av att jobba med Netapp
Tidigare erfarenhet av arbete med Zero klienter
