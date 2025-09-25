IT-Säkerhetstekniker
2025-09-25
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Uppdrag: IT-säkerhetstekniker - Nätverk och BrandväggVi söker en IT-säkerhetstekniker till ett uppdrag inom en större myndighet. Uppdraget innebär deltagande i drift och utveckling av den nationella infrastrukturen för gruppen Nätverk och Brandvägg. Gruppen ansvarar för design, utveckling och implementation av kommunikationslösningar som möter organisationens krav på tillgänglighet och säkerhet, samt för att successivt modernisera infrastrukturen mot virtualiserade och automatiserade nätverksmiljöer.
Uppdraget kräver ett aktivt deltagande i moderniserings- och utvecklingsinitiativ i linje med myndighetens långsiktiga mål. Konsulten bör ha god förmåga att leda och samordna tekniska aktiviteter och vidareutvecklingsuppdrag inom nätverksområdet.
Konsultens uppgifter: Agera expert inom datacenternätverk med inriktning på Cisco ACI.
Delta i drift och vidareutveckling av nationell och central nätverksinfrastruktur.
Leda och samordna tekniska aktiviteter och utvecklingsuppdrag relaterade till datacenternätverk (Cisco ACI).
Kvalificeringskrav (Skallkrav): Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att omsätta verksamhets- och användarkrav till tekniska lösningar (erfarenheten ska vara från de senaste 5 åren).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med TCP/IP, routing och switching (erfarenheten ska vara från de senaste 7 åren).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med nätverksprodukter från Cisco (erfarenheten ska vara från de senaste 7 åren).
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande kompetens (Börkrav): Erfarenhet av nätdrift i större och komplexa miljöer inom organisationer med fler än 1000 anställda.
Erfarenhet av deltagande i komplexa utvecklingsuppdrag i stora organisationer.
Erfarenhet av att designa och införa nya nätsäkerhetslösningar i segmenterade nätverk.
Erfarenhet av andra datacenterplattformar från Cisco (utöver ACI).
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
