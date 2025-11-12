It-säkerhetsspecialister
Enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet söker flera erfarna it-säkerhetsspecialister för ett kreativt, utvecklande och utmanade arbete på Åklagarmyndighetens it-avdelning. Vi söker dig som gillar att tänka utanför ramarna, är självgående och stöttar myndigheten att bli både säkrare och mer effektiv. Som it-säkerhetsspecialist ingår du i en arbetsgrupp med mycket kompetenta och drivna medarbetare som har både bredd och djup.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som it-säkerhetsspecialist hos Åklagarmyndigheten är din vardag väldigt varierad. Ena dagen ägnas åt proaktiva arbetsuppgifter som risk och sårbarhetsanalyser, samt strategiska åtgärder för att höja nivån på it-säkerheten. Nästa dag kan komma att ägnas åt reaktivt arbete för att spåra och motverka oönskad aktivitet. Du deltar även som expert i planering av projekt, deltar löpande och följer upp att planerade arbeten utförts korrekt.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
It-världen är under ständig utveckling i hög takt, vilket gör att vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kreativitet, förmåga att utvecklas och vara ett gott exempel för övriga medarbetare på avdelningen.
Vi söker dig som har
högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant,
ett stort tekniskt intresse och förståelse för grundläggande it-teknik,
vilja och förmåga att lära dig nya generationer av nuvarande teknisk plattform,
flerårig väl vitsordad erfarenhet från en liknande roll.
Som person vill vi att du
är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga,
är ett föregångsexempel för övriga medarbetare,
är strukturerad och ordningsam,
är lösningsorienterad och prestigelös,
har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska och engelska.
Du har spetskompetens inom några av följande områden:
Automatisering med skript (Bash, Python, Powershell)
Virtualisering (VMware, Nutanix, containrar, Oracle VM)
Operativsystem server (Linux, Windows)
Operativsystem klient (Windows, iOS)
Nätverksutrustning (Cisco, Fortinet)
Autentisering (Kerberos, SAML, OpenID Connect)
Kryptering, signering och certifikathantering via PKI och HSM
Databas (MS och Oracle)
Identitetshantering (IAM)
Logghantering (SIEM)
Penetrationstester och sårbarhetsskanningar
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
