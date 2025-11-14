It-säkerhetsarkitekt
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
På enhet It-säkerhet vill vi vara något extra. Vi vill ständigt förbättra, både organisation och oss själva. Vi är nyfikna och vill alltid lära oss mer. Vi tror på transparens och öppenhet och inser värdet av olika åsikter, vilket är extra viktigt när frågorna vi arbetar med är komplexa och till sin natur saknar givna svar. Vårt arbete är ibland utmanande, därför stödjer vi varandra i vått och torrt. Vi samarbetar, på riktigt.
Vi söker dig med stort engagemang som vill vara en del av vår fortsatta utveckling av it-säkerheten inom myndigheten. Du kommer vara en viktig del i att myndigheten når nästa nivå när det gäller vårt stora långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Myndigheten har nyligen påbörjat etablering av egen drift, utveckling av nytt vägtrafikregister samt långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder. Så här finns många och utvecklande utmaningar som väntar på dig!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- arbeta strategiskt med it-säkerhetsarbetet för hela myndigheten såsom att stödja projekt, produktområden och linjeverksamhet med säkerhetskrav, vägledning, ramstyrning, arkitektur och design
- delta i arbete för granskning, uppföljning och revision inom området
- arbeta med säkerhetsskyddsfrågor
- upprätta och revidera styrande dokument för it-säkerhet
- ta fram/revidera och genomföra utbildningar inom området
- granska och handlägga interna och externa remisser inom it-säkerhetsområdet.
Du måste ha
- minst 2 års högskole- eller universitetsutbildning med it-inriktning, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
- minst 2 års aktuell erfarenhet av arbete med it-säkerhetsinriktning, antingen som en del av din roll eller på heltid
- bred och djup teknisk förståelse inom ett eller flera av följande teknikområden: it-infrastruktur, nätverkskommunikation, utveckling och design (främst .NET), integrationsplattformar, lagring och backup samt AI
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av arbete som arkitekt inom it-området
- erfarenhet att jobba i en större myndighet eller offentlig verksamhet
- erfarenhet av att ta fram och förvalta styrande och stödjande dokument
- erfarenhet att jobba med ramverk och standarder så som ISO 2700x, CIS Controls, NIST, NIS2
- erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd
- god kunskap i en eller flera av följande; offentlighets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen, MSB:s föreskrifter för informationssäkerhet samt säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter
- en eller flera certifieringar inom ramen för tjänsten.
Vi vill att du
- har förmåga att arbeta strukturerat, är noggrann och analytiskt lagd
- har ett förhållningssätt som präglas av samarbetsförmåga och balanserad dialog med olika intressenter.
- är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga
- är flexibel, prestigelös och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter.
- är mål- och lösningsorienterad och öppen för förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.[Krävs svenskt medborgarskap lägger du till det som en urvalsfråga utan poäng].
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Gullberg, 010 - 495 40 22 hanna.gullberg@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
