IT-Säkerhetsanalytiker med erfarenhet av SOC
2025-11-12
Sektionen för operativ IT-säkerhet, IT-drift och underhåll, Digitaliseringsavdelningen, Förvaltningsavdelningen
Vill du vara med och utveckla Regeringskansliet Digitaliseringsavdelning? Vi söker nu en engagerad IT-säkerhetsanalytiker med erfarenhet av SOC och som trivs i en utvecklande roll. Hos oss får du arbeta i en dynamisk och politiskt styrd organisation, mitt i händelsernas centrum.
Regeringskansliets Digitaliseringsavdelning har ett av de viktigaste uppdragen i landet, att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Vi är ca 220 medarbetare som svarar för IT-stödet till Regeringskansliet och de 100 utlandsmyndigheterna, bland annat alla svenska ambassader och EU-representationen i Bryssel vilket omfattar ca 6 400 användare över hela världen.
I rollen som IT-säkerhetsanalytiker kommer du arbeta med att upptäcka, analysera och förhindra intrång i samhällskritiska IT-system med global spridning. Du kommer vara en nyckelperson i jobbet med att vidareutveckla vår SOC (Security Operations Center) verksamhet. Arbetet kräver att du är nyfiken, strukturerad och har ett sinne för detaljer. Din huvudsakliga uppgift kommer bestå av att analysera IT-relaterade säkerhetshändelser med stöd av olika verktyg (bl.a. SIEM) samt medverka till förbättringar och automatiseringar av detektionsmönster och datainsamling. Du kommer även att medverka vid hantering av IT-säkerhetsincidenter och delta vid samverkan med andra myndigheter. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om aktuell hotbild och senaste teknikerna. Regeringskansliet ger goda möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning och arbetsplatsen är placerad i centrala Stockholm med goda kommunikationer.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-11-12
För den rollen söker vi dig som har:
• Gymnasieexamen med ett dokumenterat intresse för IT-säkerhet eller högre utbildning från yrkeshögskola eller universitet med kurser inom IT-säkerhet.
• Erfarenhet av arbete inom SOC (Security Operations Center)
• Erfarenhet av logganalys samt säkerhetsövervakning
• Relevant kunskap inom nätverksarkitektur (exempelvis TCP/IP, DNS, Brandväggar)
• Relevant kunskap inom operativsystem (exempelvis. Windows och/eller Linux)
• Relevant kunskap av säkerhetsteknologier (exempelvis PKI, kryptering, säkerhet i IT-infrastruktur)
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Certifiering inom IT-säkerhetsområdet (exempelvis CISSP, GSOC, Ethical Hacker, Comptia Security+)
• Dokumentationsvana
• Kunskap om scriptspråk
• Erfarenhet av Threat Hunt
• Erfarenhet av hybridmiljöer
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I denna roll söker vi en säkerhetsmedvetenhet person med god samarbetsförmåga. Du har en analytisk förmåga med fokus på detaljer och arbetar strukturerat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Vi söker en eller flera IT-säkerhetsanalytiker. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast. Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Tobias Andersson som är sektionschef, på 08-405 19 67. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 december 2025 .
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
