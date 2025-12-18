IT-projektledare Infrastruktur
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Som affärsspecialiserad IT-projektledare gentemot vår kunds aktuella affärsområde får du kunskap om de deras verksamheter och det kommer vara din unika superkraft. Du kommer jobba nära kärnverksamheten för att möjliggöra kunskapsöverföring och säkerställa den nära kopplingen till affärsprocesser och kunnande. Du arbetar med några av vår kunds viktigaste IT-projekt som möjliggör affärsprocesser med hjälp av IT-system och en del av ditt fokus kommer vara infrastruktur och IT-säkerhetskomponenter. Men framför allt är du en fantastisk projektledare som tar ditt projektteam mot målet tillsammans.
Du kommer som konsult att vara en del av vår kunds internationella IT-organisation och arbeta i "Asset IT Project Management & Consultancy teamet". De är placerade i Amsterdam, Kolding, Stockholm, Ringhals, Forsmark och även i Luleå. De arbetar tätt ihop med de affärsområden som tillverkar och distribuerar el, där vårt team stöttar i deras mest komplexa och strategiska IT-projekt.
Du kommer att självständigt leda projekt enligt vår kunds projektstyrningsmodell. En viktig del av din roll blir att förstå hur affärsområdet Nuclear arbetar med projekt, och att kunna kombinera detta med hur vår kund driver sina projekt. Denna förståelse gör att du kan skapa en effektiv koppling mellan affärsverksamheten och IT-leveransen. Du kommer också få en spännande insikt i affärsprocesserna hos de respektive affärsenheterna och kunna applicera det i projekten. Många av projekten och kravdokumenten är dokumenterade på svenska.
Den djupa tekniska kunskapen finns hos projektmedlemmarna men du använder din erfarenhet inom IT och förståelse för hur IT-system och teknik kan användas för att driva projekten framåt. Eftersom deras verksamhet är spridd över Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Sverige så det är viktigt att du kan engagera en geografiskt utspridd projektgrupp.
Huvudsakliga uppgifter som IT projektledare:
Driva projekt från konceptutveckling till slutförande: planera, genomföra, övervaka projektets framsteg, följa upp och leverera projekt enligt eller över kundens förväntan
Förstå projektets värde och leveranser: kundens behov och översätta dessa till IT-krav.
Hantera projektbudget och tilldela resurser
Kommunicera och koordinera med olika intressenter: kund, lösningsarkitekter, andra IT-avdelningar, externa leverantörer etc
Utveckla, implementera, distribuera och hantera projektplaner
Leda och stötta internationella projektteammedlemmar genom att vara aktiv och engagerande
Skallkrav:
Akademisk examen inom IT, teknik eller annat relevant område
Minst 5 års erfarenhet som IT-projektledare
Gedigen kunskap inom IT
Ett genuint intresse för energibranschen
Erfarenhet av förändringsledning
Engagemang och en positiv inställning till att hantera komplexa uppgifter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från arbete i större organisationer med komplex arbetsmiljö
För att trivas i denna roll tror vi att du är en driven och organiserad lagspelare med god kommunikationsförmåga och ett problemlösningstänk. Du har lätt för att arbeta självständigt, samtidigt som du bygger starka relationer med projektmedlemmar och andra intressenter. Du delar gärna med dig av dina idéer och är öppen för att bli utmanad i dem.
Omfattning och Villkor:
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Stockholm AB med uppdrag hos vår kund under perioden 01/12/2026 - 06/30/2026, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Den här rollen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning i enlighet med gällande lagar och regler om skyddssäkerhet, innan du startar.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se Jobbnummer
9653975