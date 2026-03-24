IT-projektledare
Saab AB / Datajobb / Karlskoga
2026-03-24
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad? Saab Dynamics befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu en erfaren IT-projektledare som vill vara med och driva utvecklingen framåt. I den här rollen får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och samhällsviktig miljö där du leder införandet av moderna IT-lösningar som stödjer hela verksamheten.
Som IT-projektledare ansvarar du för att planera, driva och leverera flera parallella projekt, från större uppgraderingar av affärssystem till mindre initiativ inom IT-förvaltning. Du säkerställer att projekten når sina mål i tid, inom budget och med rätt kvalitet. Rollen innebär ett helhetsansvar där du leder och koordinerar projektteam och intressenter, driver kravarbete och säkerställer att lösningar möter verksamhetens behov. Du skapar struktur, framdrift och engagemang i projekten och kommunicerar tydligt med både team och ledning.
Du blir en del av Business Support, ett engagerat team som ansvarar för IT-området på Saab Dynamics där samarbete och kunskapsdelning är en självklar del av vardagen. Vi uppskattar eget initiativ, ett öppet arbetsklimat och en arbetsmiljö där det är lätt att trivas.Publiceringsdatum2026-03-24Profil
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT/IS eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt, exempelvis inom infrastruktur eller affärssystem och har en stark förmåga att driva projekt från start till mål med fokus på resultat. Du är trygg i ditt ledarskap och trivs i en miljö präglad av förändring och utveckling. Du kan navigera i komplexa situationer och får människor att arbeta mot gemensamma mål.
Vidare har du god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Du är van vid att presentera och förankra information på olika nivåer i organisationen. För oss är dina personliga egenskaper en viktig del av helhetsbedömningen i denna rekrytering.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom försvarsindustrin, kunskap inom IT- och informationssäkerhet eller erfarenhet av relevanta regelverk såsom ISO 27001 eller GDPR.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40995".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
