IT-konsult till Eskilstuna kommun
2025-10-31
Vill du utveckla kommunens IT? Kan du driva saker framåt, samarbeta med andra och ha kundens behov i fokus? Då har vi ett spännande och utvecklande jobb att erbjuda! Vi utökar vårt team med en systemtekniker och söker dig med erfarenhet av förvaltning och drift.
Vi på IT-enheten ger tekniskt stöd och hjälper till vid IT-relaterade upphandlingar och utvecklingsinsatser. Vi ansvarar också för driften av kommunens IT-plattformar. Vårt arbetssätt är konsultativt och anpassas efter verksamhetens behov. Hos oss får du bred erfarenhet och utvecklingsmöjligheter som bara en stor organisation kan erbjuda.
Vi växer och förbereder oss inför framtidens IT-lösningar och digitalisering. Det är här du kommer in i bilden! Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av ett fantastiskt team med kunniga kollegor som arbetar med modern teknik. Just nu är vi cirka 55 personer fördelade på två team: Drift och Support.
Vårt kontor ligger på Nygatan 11 i centrala Eskilstuna.
Som IT-konsult arbetar du både operativt och strategiskt med att utveckla och underhålla IT-miljöer. Du får möjlighet att arbeta brett och samarbeta nära med kollegor inom hela vår IT-funktion, till exempel objektledare IT/verksamhet, systemförvaltare, incidentledare och projektledare.
Du kommer att arbeta med installation, konfiguration, utveckling och daglig drift. Du ska lösa incidenter, vidta förebyggande åtgärder och delta i olika utvecklings- och avvecklingsprojekt.
Dokumentation av system och processer, beställa och följa upp leveranser ingår också i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen, gärna med eftergymnasial utbildning inom IT eller teknik.
Du har erfarenhet av drift och förvaltning, gärna i en större organisation. Du har goda kunskaper inom server- och systemdrift, inklusive uppgraderingar, installation och felsökning. Du förstår hur olika IT-system hänger ihop.
Vi värdesätter erfarenhet inom Microsoft IT-miljöer och plattformar som System Center och MS Server, lagring, backup och datacenter, MS365, Active Directory (AD) och Exchange. Har du erfarenhet av Powershell, Linux och databashantering till exempel SQL är det också värdefullt. Erfarenhet som teamledare eller arbetsledare är meriterande likaså om du arbetat i projekt.
För att trivas i rollen behöver du kunna hantera ett varierande arbetstempo och komplexa ärenden. Du driver arbetet framåt och bidrar till ett gott samarbete inom enheten. Du håller dig uppdaterad genom att följa utvecklingen inom IT.
Du är pedagogisk, kan tydligt beskriva och dokumentera ditt arbete och är en lagspelare med stort kundfokus. Du är utåtriktad, lyhörd och ser nyttan i att samarbeta med kollegor och kunder.
Körkort är ett krav.
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
