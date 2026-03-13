IT-forensiker inom reverse engineering
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum i Linköping
, Örebro
, Stockholm
, Borås
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Nu söker vi IT Forensiker inom reverse engineering till NFC i Linköping.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
NFC - Data- och elektronikanalyssektionen
Sektionen för data- och elektronikanalys vid nationellt forensiskt centrum är ansvariga för att hantera och analysera digitala enheter på både hårdvaru- och mjukvarusidan. På hårdvarubaserade sidan utförs fysiskt arbete på olika typer av digitala enheter såsom mobiltelefoner, fordon och IoT-sensorer så som att reparera skadade enheter, analysera deras funktion eller försöka kringgå lösenordsskydd. På den mjukvarubaserade sidan fokuseras på att extrahera och analysera den komplexa variationen av digital information som lagras och bearbetas i olika format och enheter. Dessutom ingår kompetensområden som täcker både hårdvara och mjukvara för att förstå enheters funktionalitet och eventuellt överlista säkerhetsåtgärder. Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som IT-forensiker kommer du bland annat att arbeta med utveckling av metoder som möjliggör extrahering eller tolkning av data från mobiler, datorer, inbyggda system eller andra elektroniska enheter. Du kommer analysera och kartlägga funktionalitet i mjukvara med målet att hitta eventuella sårbarheter och nyttja dessa för access till olika system i brottsutredande syfte. Arbetsuppgifterna innefattar också att följa och bedriva forskning och utvecklingen tillsammans med experter inom området, särskilt vad gäller sårbarheter i mjukvara för fortsatt metodutveckling. Du kommer också att dokumentera framtagen metodik, resultat, bevis, slutsatser och tekniska fakta kopplat till ämnesområdet och brottsutredningar. I rollen ingår dessutom att utbilda samt ge tekniskt stöd till exempelvis utredare, domare eller åklagare.KvalifikationerKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Kandidatexamen med inriktning mot datateknik, programmering, systemvetenskap teknisk fysik eller motsvarande som bedöms relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen
• God erfarenhet av programmering (t.ex. Python, C/C++, Rust eller liknande) och utfört detta i närtid
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
• Goda kunskaper i engelska språket, både skriftligt och muntligt
Meriterande kunskaper
Det är meriterande om du även har:
• Civilingenjörs-/masterexamen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
• Programmerat i olika plattformar och operativsystem såsom Android, iOS, Windows och Linux i närtid
• Utfört och har förståelse för programmering av inbyggda system
• Erfarenhet av reverse engineering av mjukvara eller skadlig kod
• Kunskap och förståelse för lågnivå eller systemnära programmering
• Utfört funktions- eller sårbarhetsanalyser av mjukvara
• Erfarenhet av forskning och utveckling inom närliggande ämnesområden
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, gillar problemlösning och är nyfiken på olika tekniska lösningar. Du tar ansvar och strukturerar dina arbetsuppgifter samt driver ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Som IT-forensiker kommer du att arbeta tillsammans med andra vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. För att lyckas i rollen behöver du ha en god analysförmåga, kunna bryta ner komplexa frågeställningar, väga samman information från flera olika källor och dra välgrundade slutsatser. Vidare har du förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter, har ett lösningsfokuserat arbetssätt samt är uthållig.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Heltid, Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT Forensiker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB474/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Kontakt
Rekryterande chef
Helena Wallin helena.wallin@polisen.se 0761-301 391 Jobbnummer
9796485