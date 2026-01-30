IT-Drifttekniker
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där din kompetens inom Windows-klienter, AD och Citrix VDI verkligen gör skillnad för slutanvändarnas vardag? Vi söker nu en erfaren Windows-klienttekniker som vill ta ett helhetsansvar för klientinfrastruktur och bidra till stabila, säkra och välfungerande IT-miljöer. I denna roll blir du en nyckelspelare i kunden 3rd line operationsteam, där du arbetar nära både teknik och användare i en verksamhetskritisk miljö.
Vad erbjuder vi?
Möjlighet att arbeta i en modern och tekniskt komplex IT-miljö med fokus på Windows-klienter och Citrix VDI
En roll i 3:e linjens operationsteam där din expertis används för avancerad felsökning och problemlösning
Arbete med välkända och etablerade teknologier såsom Active Directory, GPO och Windows Fileserver
En konsultroll med tydligt uppdrag, ansvar och möjlighet att göra konkret skillnad för slutanvändare
Samarbete med kompetenta kollegor i en professionell och lösningsorienterad organisation.
Du erbjuds ett uppdrag hos en organisation som värdesätter stabil IT-drift, säkerhet och hög servicegrad, där tekniken är en central möjliggörare för verksamheten. Vi söker efter dig som kan arbeta från kundens site i Stockholm/ Linköping eller Göteborg.
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som har en bakgrund inom IT-support, klienthantering eller teknisk drift, och som har arbetat med Windows-baserade klientmiljöer i större organisationer eller komplexa IT-landskap.
Krav och kvalifikationer:
Minst 4 års erfarenhet av Windows-klienthantering och felsökning
Erfarenhet av Active Directory, inklusive användar- och grupphantering
Erfarenhet av Group Policy Objects (GPO) för styrning och administration av klientmiljöer
Kunskap om Citrix Virtual Desktop Infrastructure (VDI), inklusive konfigurering, drift och felsökning
Förståelse för Windows Fileserver-konfiguration kopplat till VDI-miljöer
Erfarenhet av programvaruinstallationer, uppdateringar och patchhantering
Förmåga att felsöka hårdvaru- och programvarurelaterade problem på klientsidan
Grundläggande förståelse för IT-säkerhet och nätverk.
Som person är du socialt skicklig och kommunikativ, med en naturlig förmåga att skapa förtroende i dialog med användare, även i situationer där du inte har en etablerad relation. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en roll där kvalitet, struktur och användarupplevelse står i fokus.
Vad innebär rollen?
I rollen som Windows-klienttekniker arbetar du med att säkerställa stabilitet, säkerhet och prestanda i organisationens Windows-baserade klientmiljöer. Du hanterar incidenter och beställningar på 3:e linjens nivå och fungerar som teknisk specialist inom klientinfrastruktur. En central del av rollen är arbetet med Citrix VDI-lösningar, där du ansvarar för konfigurering, felsökning och underhåll för att möjliggöra en säker och smidig digital arbetsmiljö för fjärranvändare.
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Avancerad felsökning och hantering av incidenter kopplat till Windows-klienter
Konfigurering och administration av Active Directory och GPO
Drift, underhåll och felsökning av Citrix VDI-miljöer
Konfigurering av Windows Fileserver för åtkomst till virtuella klienter
Installation, uppdatering och underhåll av programvara
Säkerställande av kompatibilitet, säkerhet och prestanda i klientmiljöerna.
Uppdraget är en konsultanställning med start i omgående till och med december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se
9715265