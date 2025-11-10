IT-arkitekt med systemutvecklarbakgrund
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Vi på Infinity IT Consulting söker en IT-arkitekt med bakgrund inom systemutveckling till uppdrag hos en av våra kunder. I rollen får du använda din tekniska kompetens och erfarenhet för att bidra till utvecklingen av moderna och effektiva IT-lösningar som stödjer verksamhetens behov.
Om rollen
Som IT-arkitekt får du en central roll i arbetet med att skapa robusta, skalbara och välfungerande IT-miljöer. Du samarbetar nära utvecklingsteam, verksamhet och ledning för att säkerställa att lösningarna är hållbara, effektiva och i linje med verksamhetens mål.
Rollen innebär ansvar för att designa, utveckla och förvalta integrationsflöden och IT-lösningar, med särskilt fokus på ITSM, integrationer och molnbaserade lösningar i Azure.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Stötta team och kollegor i arkitektur- och designfrågor.
Driva förbättringsinitiativ kopplat till systemutvecklingsprocesser och arbetssätt.
Bidra till ett agilt och DevOps-inspirerat arbetssätt, med fokus på GitOps och GitLab.
Arbeta med integrationer och API-design, samt kopplingar till plattformar som ServiceNow.
Vara processtöd och coach för team som vill utveckla sin tekniska mognad.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av systemutveckling, gärna inom .NET, Java eller liknande.
God förståelse för arkitekturprinciper, integrationer och API-hantering.
Erfarenhet av Azure och moderna utvecklingsmetoder som CI/CD och GitOps.
Kunskap om ITSM-ramverk och arbete med plattformar som ServiceNow.
Erfarenhet av agila arbetssätt och vana att samarbeta i tvärfunktionella team.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, nyfiken och samarbetsinriktad. Du trivs i en miljö där teknik möter verksamhet och har förmåga att se både helhet och detaljer. Du delar gärna med dig av din kunskap, coachar andra och bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av Infinity IT Consulting?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev, urval sker löpande.
