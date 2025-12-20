IT-arkitekt ICT vid TVK Ledsyst
2025-12-20
It-arkitekt ICT till TVK Ledsyst
Arbetsort: Enköping
Försvarsmaktens digitala område måste ständigt ses över, förbättras och ibland även byggas om. Vill du vara med och bidra till att ta fram styrningar inom central arkitektur för Försvarsmaktens it-område - då kan detta vara tjänsten för dig!
Hos oss får du en nyckelroll inom arkitektur för området information, kommunikation och teknologi. I Försvarsmakten kallar vi det ICT-plan.
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) är under tillväxt och har sin huvudverksamhet förlagd till Enköping. Inom TVK Ledsyst finns Tjänstesystemavdelningen där ICT-sektionen är organiserad. Hos oss får du en nyckelroll i att ta fram designstyrningsartefakter, dokumentera it-landskap samt ta fram styrningar av informationstjänster. Det är en funktion som måste fungera i alla konfliktnivåer, från fred till väpnat angrepp.
Om befattningen
Vi söker fyra (4) nya kollegor i roller som it-arkitekterinom ICT för att stödja och samordna Försvarsmaktens verksamhet avseende digitalisering och framtida teknologier på en strategisk portföljstyrningnivå och Enterprice Architecture för att ge ett modernt stöd i den dagliga verksamheten.
Du kommer att:
• På uppdrag ta fram referens- och målarkitektur
• På uppdrag ta fram designstyrningar
• På uppdrag dokumentera och modellera it-landskapet
• Skapa samordning avseende digitalisering och framtida teknologier.
• Ge stöd till ICT-styrningssektionen och centralt arkitektforum (CAF) vid Högkvarteret.
• Stödja it-projekt med granskning av teknisk design inför beslut om godkännande
• Samverka med arkitekter inom Försvarsmaktens olika verksamheter samt arkitekter inom Försvarets Materielverk.
• Stödja med att ta fram metoder och mallar för att standardisera och förenkla arbetet.
Vi ser att du har arbetserfarenhet inom it och har ett helhetsperspektiv samtidigt som du är noga med detaljer. Du hittar problem och är kreativ i att finna lösningar. Du besitter kunskap att förklara komplexa nulägen och lösningsförslag.
• Kandidatexamen inom datavetenskap, systemvetenskap och/eller systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
• Mycket god arbetserfarenhet - minst 10 år - som it-arkitekt
• Förmåga att kommunicera tekniskt innehåll på ett pedagogiskt sätt Dina personliga egenskaper
Du är en lyhörd lagspelare med hög servicekänsla som snabbt omvandlar tanke till handling. Du är prestigelös genom att du regelbundet ställer frågor när du eller verksamheten behöver det samt har en positiv grundinställning och ett strukturerat arbetssätt. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och stor ansvarskänsla. Arbetet innebär både interna och externa kontakter, vilket förutsätter en mycket god samarbetsförmåga och social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av Försvarsmakten eller annan statlig myndighet
• God kunskap om NAFv4
• God kunskap om C3 taxonomi
• God kunskap om Sparx EA
Försvarsmaktens värdegrund
Som medarbetare i Försvarsmakten förväntas du följa vår värdegrund, som värnar om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Vi främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder:
• En arbetsplats med stort samhällsansvar och högt engagemang
• En nyckelroll i ett område under stark utveckling
• Möjlighet att påverka Försvarsmaktens digitala framtid
• Ett team där vi värnar om samarbete, kompetensutveckling och hållbar prestationÖvrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Sysselsättningsgrad: Heltid.
• Arbetsort: Enköping. Resor förekommer i tjänsten.
• Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
• Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Är du redo att anta utmaningen och bli en del av Försvarsmakten? Välkommen med din ansökan senast 2026-01-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Patrik Nyström eller stf avdelningschef Anki Pettersson
Samtliga nås via växeln 010-825 70 00
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill vara med och forma framtidens Försvarsmakt!
Fackliga företrädare saco-s-fmtis@mil.se seko-fmtis@mil.seforsvarsforbundet-F44@mil.seof-fmtis@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
