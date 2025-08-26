IT-ansvarig till Unipower AB
Om Unipower
Unipower AB är ett svenskt teknikföretag som specialiserar sig på mätning och analys av elkvalitet. Vi tillverkar avancerade elkvalitetsmätare som används inom följande sektorer: energiproduktion, transmission, distribution och industri. Våra mätare samlar kontinuerligt in högupplöst data som sedan analyseras i en central databas. Vi är ett litet, engagerat team med starkt kundfokus och en kultur som uppmuntrar innovation, ansvarstagande och samarbete. Vårt bolag tillhör en teknikkoncern som fokuserar på långsiktigt ägande av växande bolag inom urban infrastruktur, Sdiptech.
Om rollen
Du får en nyckelroll där du ansvarar för vår IT-miljö, inklusive drift, support och kontakt med externa leverantörer. Rollen är bred och ger dig möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt. Vi hoppas du kan komma in med nya ögon och utveckla våra interna system och processer.
Eftersom rollen på sikt inte kommer att uppta all din arbetstid, finns det möjlighet att kombinera den med andra uppgifter. Exakt vad detta innebär diskuterar vi tillsammans med dig utifrån dina intressen och kompetenser. Några möjliga områden är kundsupport, programmering/utveckling eller försäljning.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av drift av servrar och tjänster i Microsoft miljö
Har erfarenhet av virtuella miljöer
Kan administrera Office365 / Outlook
Har ett intresse för att effektivisera och förbättra IT-processer
Talar och skriver flytande svenska, och är trygg i engelska
Är nyfiken på att utvecklas inom fler områden än IT
Meriterande erfarenhet
Högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning
Sharepoint
Programmering / scriptning
Möjlighet att ta över supportansvar eller bidra till säljteamet
IT-säkerhetsfrågor (cyber security)
Affärssystem generellt och Visma specifikt
IT-nätverks-struktur: WiFi / kabeldragning / routrar och switchar
VPN access-administration och fjärrskrivbordslösningar
Drift av cloud-lösningar / web-tjänster
Ansök
Ansökningar behandlas löpande. Skicka in din ansökan med personligt brev och CV till jobb@unipower.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
