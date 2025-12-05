IT-ansvarig
Malmö Opera är musikdramatikens hjärta och röst i Skåne. Huset invigdes 1944 och är centralt placerat i Öresundsregionen, bara 20 minuter från Köpenhamn. Scenen är en av de största i Europa och den amfiteaterformade salongen rymmer 1500 besökare. Vi spelar klassisk, modern och nyskriven musikdramatik. Malmö Opera har drygt 285 tillsvidareanställda och 500-700 pjäsengagerade per spelår. Under ett spelår producerar vi drygt 300 föreställningar för stora scenen samt för barn-, ungdoms- och turnéverksamheterna.Vi söker nu en IT-ansvarig att leda vår IT-avdelning. Välkommen med din ansökan!
Om rollen:
Som IT-ansvarig på Malmö Opera kommer du att ha ett självständigt operativt ansvar för att driva och utveckla vår IT-verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att säkerställa att våra tekniska lösningar fungerar smidigt och stödjer våra mål, strategier och konstnärliga visioner.
Rollen kräver en praktisk och lösningsorienterad inställning, där du både arbetar strategiskt och är operativt involverad i det dagliga arbetet. Du har många kontaktytor i organisationen och tillsammans med din kollega på IT-avdelningen löser och besvarar ni alla frågor kring IT-relaterade uppgifter från drift och underhåll till systemarkitektur.
För att lyckas i rollen har du förmåga att skapa förtroende och engagemang och är lyhörd för verksamhetens behov. Du har ett stort intresse för IT-relaterade frågor och håller dig uppdaterad kring den snabba utveckling som sker på området. God service är en del av ditt DNA och du har lätt för att skapa kontakt och interagera med andra. Du är driven, ansvarstagande, prestigelös och alltid beredd att göra det lilla extra.
Som IT-ansvarig hos Malmö Opera ger du även IT-support till Malmö Stadsteater och du kommer att stötta Malmö Stadsteaters IT-lösningar i deras lokaler.
Du tillhör den administrativa sektionen som består av Ekonomi, Lön, IT och Servicecenter och rapporterar direkt till Administrativ chef/CFO.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• IT-infrastruktur: Ansvar för drift, underhåll och vidareutveckling av våra IT-system, inklusive servrar, virtualisering, SAN, nätverk, molntjänster och cybersäkerhet. Efterlevnad och följsamhet till relevanta regelverk.
• Teknisk support: Säkerställa att organisationen har tillgång till pålitlig och innovativ teknik och relevanta digitala verktyg.
• Kostnadseffektivitet: Optimera och följa upp IT-budget och IT-relaterade avtal. Genomföra upphandlingar av produkter och tjänster samt säkerställa att våra tekniska investeringar skapar maximal nytta för organisationen. Beställa och följa upp våra externa tjänster från leverantörer.
Din erfarenhet och kompetens:
• Utbildning
Eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Malmö Opera verkar i en internationell kontext och därför är goda kunskaper i såväl svenska som engelska en förutsättning.
• Erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt med IT i olika miljöer. Du har erfarenhet av och kunskap om upphandling av IT-relaterade tjänster. Du har erfarenhet av arbetsledning och är van att arbeta med budget.
• Teknisk kompetens
Goda kunskaper inom IT-infrastruktur, nätverk, molntjänster och cybersäkerhet. Stor erfarenhet av Microsoft AD, Microsoft 365, Sharepoint, GPO, Powershell, VLAN, Windows server och Windows 11 Pro är ett krav. Det är ett plus om du dessutom har jobbat med Microsoft MDT, DNS, HPE Aruba samt Veeam. Erfarenhet av system för Digital Asset Management är meriterande.
• Personliga egenskaper
Du är van att arbeta i en dynamisk miljö där behoven kan förändras snabbt och där du både kan arbeta strategiskt och vara operativ. Du är lojal, noggrann och har hög integritet. Du är kreativ och har intresse för att stödja våra konstnärliga processer med tekniska lösningar. Du är pedagogisk, bra på att kommunicera och att göra komplexa lösningar begripliga för olika målgrupper.
Vi erbjuder dig:
• En unik möjlighet att arbeta med teknisk support i en inspirerande miljö.
• Ett litet, engagerat team där ditt arbete gör skillnad varje dag.
• Flexibla arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling.
Tillsvidareanställning på heltid, 6 månaders provanställning tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast den 9 januari! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Opera och Musikteater AB
(org.nr 556256-2065) Arbetsplats
Malmö Opera och Musikteater Aktiebolag Kontakt
Administrativ chef
Åsa Lindh asa.lindh@malmoopera.se 0709-358358 Jobbnummer
9629912