It-Administratör Till 1komma5° I Malmö

Välkommen till 1KOMMA5°, Europas ledande leverantör av energilösningar
Vill du arbeta brett inom IT och vara med från start i att bygga upp intern IT i en växande, internationell organisation? Är du tekniskt nyfiken, driven och i början av din karriär, men redo att ta eget ansvar och göra skillnad? Då kan detta vara rätt roll för dig.
På 1KOMMA5° arbetar vi för att göra förnybar energi tillgänglig för alla. Vi växer snabbt i Norden och IT är en avgörande del av vår fortsatta utveckling. Nu söker vi en IT-administratör som vill vara med och bygga upp, strukturera och utveckla vår interna IT-funktion i nära samarbete med verksamheten och internationella kollegor.
Om rollen
Detta är en bred och ansvarstagande roll för dig som vill arbeta med både teknik och människor. Eftersom vi idag inte har en etablerad intern IT-funktion innebär rollen att du får vara med och skapa struktur, arbetssätt och rutiner - samtidigt som du arbetar operativt i vardagen. Fokus ligger främst på mjukvaru- och systemlandskapet, men rollen omfattar även ansvar för hårdvara såsom datorer, telefoner och användarmiljöer. Du kommer att ha många kontaktytor i organisationen och fungera som en naturlig länk mellan teknik och verksamhet.
I rollen kommer du bland annat att:
Administrera och underhålla interna IT-system och användarmiljöer
Arbeta med datorer, telefoner och annan IT-utrustning
Ge tekniskt stöd till medarbetare (1st line och enklare 2nd line)
Arbeta i och underhålla interna system, exempelvis offert- och affärsstödssystem
Lägga in och uppdatera produkter och information i system
Delta i arbete med systemintegrationer och förbättrade arbetsflöden
Automatisera enklare processer med scripts, exempelvis i Python
Dokumentera lösningar, rutiner och arbetssätt
Samarbeta med många olika kontaktytor, både lokalt och internationellt
Rollen passar dig som trivs i en snabbrörlig miljö, är självgående och tycker om att ta initiativ, snarare än att vänta på färdiga instruktioner.
Vem är du?
Vi tror att du har en utbildning inom IT eller motsvarande praktisk erfarenhet och är tekniskt lagd med ett intresse för system, AI och hur IT kan effektivisera arbetet. Du har grundläggande kunskaper i programmering, gärna Python eller scripts, och är nyfiken på automation och förbättringsarbete.
Vidare ser vi gärna att du är...
Självständig och trygg i att ta ansvar
Driven, nyfiken och initiativtagande
Öppen inför nya uppgifter och förändring
Lösningsorienterad och prestigelös
Bekväm med att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska användare
Om företaget
Vi driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030 och levererar lösningar som solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-baserade energistyrsystem Heartbeat. Företaget grundades 2021 och har redan över 2 500 medarbetare på mer än 80 orter i Norden, Europa och Australien. Redan 2023 nådde vi Unicorn-status som det snabbast växande cleantech-bolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5° Sverige, och forma framtiden för kommande generationer, steg för steg, hus för hus.Övrig information
START: Enligt överenskommelse PLATS: Malmö OMFATTNING: 100%
1KOMMA5° strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
