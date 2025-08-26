IT-administratör | Stockholm | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du ett IT-intresse och lätt för att lära dig nya saker? Tycker du om att arbeta i grupp med andra? Experis söker nu en IT-administratör. Är du vass på datorer och IT samt är ute efter en ny utmaning? Sök redan idag!Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att få möjlighet att arbeta som IT-administratör. Tillsammans med dina kollegor ser du till att allt ser rätt ut i systemen som ni arbetar i. Som IT-konsult hos oss på Experis öppnas dörren till en värld av utveckling, utmaningar och en gemenskap där din huvudsakliga uppgift är att vara räddaren i nöden för dina kollegor när det gäller IT-relaterade utmaningar.
Din arbetsdag blir som en resa genom IT-landskapet där du navigerar genom teknikmiljöer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet. Ditt engagemang är avgörande för att lösa tekniska problem och se till att arbetsdagen flyter smidigt för alla.
Din vardag hos oss - aldrig en tråkig dag!
Vi på Experis lovar att varje dag blir unik. Du kommer att jobba både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor för att lösa problem på bästa sätt. Det ger dig inte bara en bredare kunskapsbas utan också ett starkt nätverk. Och glöm inte att du kommer stöta på varierande arbetsuppgifter som håller dig på tårna!
Nyfiken på att veta mer? Ta kontakt med Vilma Andersson eller Dara Tysani, så berättar vi gladeligen vilka vi är!
Vi söker dig som har:
* Gymnasial relevant utbildning
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara.
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT-administration. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.
Gör Experis till din nästa destination!
Har du fått upp ögonen för denna möjlighet? Kontakta Vilma Andersson på mailadress vilma.andersson@se.experis.com
för att höra mer om vad vi har att erbjuda! Vi är bara ett samtal bort från din nästa utmaning. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4c29e041-b270-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9477023