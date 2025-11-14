IT- och informationssäkerhetsspecialist
Professional Galaxy söker hos vår kund en Cyber- / Informationssäkerhetsspecialist, nivå 3 som kommer att delta i systemutvecklingsprojekt med utökat säkerhetsbehov.
En central del av rollen är att bidra med säkerhetskompetens genom hela utvecklingslivscykeln och säkerställa att projekten följer etablerade säkerhetsprinciper. Rollen passar dig som vill kombinera informationssäkerhet och IT-säkerhet i en varierad och utvecklande miljö.
I denna roll kommer du att:
Samarbeta med leverantörer som är involverade i kundens projekt
Förmedla och tydliggöra säkerhetsbehov till projektteam och styrgrupp
Säkerställa att ändamålsenlig och korrekt säkerhetsdokumentation tas fram
Bidra med rådgivning och stöd i säkerhetsfrågor genom hela utvecklingsprocessen
Arbeta i en dynamisk och modern IT-miljö där informationssäkerhet berör flera verksamhetsområden
Profil & meriter
Minst fem års erfarenhet inom cyber- och informationssäkerhet
Erfarenhet av liknande uppgifter som gett en gedigen förståelse för området
God förståelse för IT och IT-verksamhet, vilket gör att du kan ge kvalificerad rådgivning och stöd
Pedagogisk förmåga och skicklighet i att få andra att förstå vikten av säkerhetsarbete
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med olika delar av organisationen
Strukturerat, metodiskt och lösningsorienterat arbetssätt
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska, med förmåga att förmedla komplex information på ett tydligt och anpassat sätt
Startdatum: 2025-11-24
Slutdatum: 2026-05-29
Plats: Solna
Språk: Svenska och Engelska
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Vi offererar löpande och ärendet kan komma att stängas ner innan satt deadline.
