IT- och informationssäkerhetsspecialist

Professional Galaxy AB / Datajobb / Solna
2025-11-14


Visa alla datajobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Solna, Stockholm, Järfälla, Upplands-Bro, Södertälje eller i hela Sverige

Professional Galaxy söker hos vår kund en Cyber- / Informationssäkerhetsspecialist, nivå 3 som kommer att delta i systemutvecklingsprojekt med utökat säkerhetsbehov.

En central del av rollen är att bidra med säkerhetskompetens genom hela utvecklingslivscykeln och säkerställa att projekten följer etablerade säkerhetsprinciper. Rollen passar dig som vill kombinera informationssäkerhet och IT-säkerhet i en varierad och utvecklande miljö.
I denna roll kommer du att:
Samarbeta med leverantörer som är involverade i kundens projekt
Förmedla och tydliggöra säkerhetsbehov till projektteam och styrgrupp
Säkerställa att ändamålsenlig och korrekt säkerhetsdokumentation tas fram
Bidra med rådgivning och stöd i säkerhetsfrågor genom hela utvecklingsprocessen
Arbeta i en dynamisk och modern IT-miljö där informationssäkerhet berör flera verksamhetsområden


Profil & meriter
Minst fem års erfarenhet inom cyber- och informationssäkerhet
Erfarenhet av liknande uppgifter som gett en gedigen förståelse för området
God förståelse för IT och IT-verksamhet, vilket gör att du kan ge kvalificerad rådgivning och stöd
Pedagogisk förmåga och skicklighet i att få andra att förstå vikten av säkerhetsarbete
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med olika delar av organisationen
Strukturerat, metodiskt och lösningsorienterat arbetssätt
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska, med förmåga att förmedla komplex information på ett tydligt och anpassat sätt

Startdatum: 2025-11-24
Slutdatum: 2026-05-29
Plats: Solna
Språk: Svenska och Engelska
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Vi offererar löpande och ärendet kan komma att stängas ner innan satt deadline.
Required skills: Säkerhetsdokumentation, Säkerhetsprinciper, rådgivning, Säkerhetskrav, IT- och informationssäkerhet, cybersecurity

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se

Kontakt
Sneha Sawant
sneha.sawant@progalaxy.se
0739488808

Jobbnummer
9604985

Prenumerera på jobb från Professional Galaxy AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Professional Galaxy AB: