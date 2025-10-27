IT Tekniker
2025-10-27
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Om IT-sektionen:
Vår sektion består av 12 engagerade medarbetare som arbetar både ovan och under jord för att säkerställa en stabil, säker och effektiv IT-miljö. Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet och framtidssäkra vår IT-drift.
Om rollen:
Vi söker dig som är serviceinriktad och kundfokuserad, gillar problemlösning och är nyfiken på att lära dig nya saker i en utmanande miljö. Du behöver vara strukturerad, noggrann och ha ett brinnande engagemang för IT. IT-sektionen deltar ofta i olika projekt inom verksamheten, vilket kräver god samarbetsförmåga. Du ska kunna identifiera problem och föreslå förbättringar för att upprätthålla en 24/7 IT-miljö.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Drift och underhåll av företagets IT-installationer ovan och under jord
Planering och genomförande av aktiviteter som en del av infrastrukturteamet
Planera och utveckla olika infrastrukturlösningar tillsammans med interna avdelningar och externa leverantörer
Planera och implementera förbättringar och optimeringar i datacentret för att säkerställa gruvdriften
Samverka med andra IT-specialister, systemägare och verksamheter för att säkerställa behovsanpassade IT-lösnin
Hantering av backup, virtualisering, nätverksinfrastruktur och systemövervakning Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av liknande arbete inom IT-drift eller datacenter
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kunskaper
B-körkort
God samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av virtualiseringslösningar, främst VMware vSphere / ESXi
God kännedom om lagringsteknologier och backupstrategier
Förtrogenhet med Microsoft Windows Server, Active Directory, DNS/DHCP
Grundläggande erfarenhet av nätverksteknik (switching, VLAN, brandväggar etc.
Erfarenhet av att arbeta med verksamhetskritiska system
Dokumentationsvana och arbete i ärendehanteringssystem
Tidigare arbete i miljöer med ITIL-processer eller liknande ramverk
Arbetstider: Dagtid, med möjlighet till arbete utanför normal arbetstid. En del av arbetet sker under jord.
Välkommen in med din ansökan senast 2025-11-21 Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zinkgruvan Mining AB
(org.nr 556523-9414)
Centrumvägen 1 (visa karta
)
696 81 ZINKGRUVAN Kontakt
Roger Schmidt roger.schmidt@boliden.com Jobbnummer
