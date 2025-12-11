IT Support till Gislaved Folie
Tech & Match i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Gislaved Visa alla supportteknikerjobb i Gislaved
2025-12-11
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tech & Match i Sverige AB i Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
, Jönköping
, Habo
eller i hela Sverige
Vill du vara den självklara kontaktpunkten för IT-support på en högteknologisk produktionsanläggning och samtidigt arbeta nära ett globalt IT-team? Gislaved Folie söker nu en serviceinriktad och tekniskt nyfiken IT-support som vill bidra till effektiva, stabila och användarfokuserade IT-tjänster för hela verksamheten.
OM TJÄNSTEN
Som IT-support är du ansvarig för den lokala IT-miljön på Gislaved Folie och säkerställer att både kontor och produktion har det IT-stöd som behövs för att verksamheten ska fungera utan avbrott. Du hanterar incidenter och serviceförfrågningar på första linjen, supporterar användare på plats och samordnar eskaleringar till specialister inom koncernens (Surteco Group) globala IT-organisation.
Du blir vår lokala expert för hårdvara, mjukvara, nätverk, arbetsstationer, mötesrumsteknik och produktionsrelaterade IT-system. Rollen innebär även arbete med dokumentation (CMDB), driftstandarder och gemensamma processer inom koncernen.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
• Ge praktisk IT-support på plats för användare i kontor och produktion * Felsöka och åtgärda hårdvaru-, mjukvaru- och nätverksproblem * Installera, konfigurera och underhålla arbetsstationer, kringutrustning och mötesrumssystem * Säkerställa stabil drift av lokala IT-system och produktionsnära utrustning * Hantera incidenter, ändringsförfrågningar, åtkomstärenden och standardärenden * Underhålla användarkonton och behörigheter i samarbete med infrastrukturteam * Samverka med globala IT-specialister för att säkerställa gemensamma arbetssätt och hög servicekvalitet * Uppdatera dokumentation och CMDB
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som trivs nära verksamheten och som får energi av att lösa problem och hjälpa användare. Du är service-minded, strukturerad och kommunikativ och uppskattar kombinationen av praktiskt tekniskt arbete och professionella IT-processer. Du gillar att samarbeta men arbetar också självständigt när det behövs.Kvalifikationer
• Yrkeshögskoleutbildning, gymnasial IT-utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet * God förståelse för IT-hårdvara, mjukvara och grundläggande nätverkskoncept * Erfarenhet av Windows-miljöer och Microsoft 365 * Förmåga att felsöka IT-relaterade problem på ett effektivt sätt * Viss kunskap om nätverk, Windows Server och behörighetshantering * Erfarenhet av dokumentation/CMDB är meriterande * Erfarenhet av ServiceNow eller liknande ITSM-plattform är meriterande * Grundläggande förståelse av ITIL eller vilja att certifiera dig * Mycket goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
• Serviceorienterad och lösningsfokuserad * Strukturerad och noggrann * Självständig men samtidigt en god lagspelare * Intresserad av att utvecklas och lära dig ny teknik * Trygg i att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska användare
INFORMATION
I denna rekrytering samarbetar vi med tech&match. För ytterligare information eller frågor vänligen kontakta rekryterare Fredrik Stigbäck på fredrik.stigback@techandmatch.se
eller +46 732 360 560.
ANSÖKAN
Din ansökan registrerar du på www.techandmatch.se
genom att fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt eftersom intervjuer hålls löpande. Välkommen med din ansökan!
Företag: Gislaved Folie AB Placering: Gislaved Anställningsform: Tillsvidareanställning, Heltid Sista dag att ansöka är 11:e januari 2026
FÖRETAGSBESKRIVNING
Med rötterna i den småländska myllan började vår historia redan 1893 när bröderna Gislow startade Gummifabriken i Gislaved. Tack vare att Nissan, med sin kraftresurs, flöt genom orten kunde man starta det som skulle bli en framgångsrik industriproduktion av polymera produkter. I mer än 80 år har vi nu tillverkat plastfolier som bidragit till att skapa färg, form och funktion i vår omgivning. Under alla dessa år har vi strävat efter att tillfredsställa våra kunders behov av specifika lösningar samtidigt som vi har fokus på hög kvalitet och miljöanpassad produktion. Vår utvecklings- och produktionsanläggning finns i Gislaved där även huvudkontoret ligger. Gislaved Folie bedriver internationell verksamhet och ägs av den tyska koncernen Surteco SE. För mer information besök: www.gislavedfolie.se
och www.surteco.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tech & Match i Sverige AB
(org.nr 559178-1462), http://www.techandmatch.se Arbetsplats
tech&match Kontakt
Fredrik Stigbäck fredrik.stigback@techandmatch.se +46732360560 Jobbnummer
9639142