2025-08-14
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att tillhandahålla support via telefon, e-post, portal och chatt.
Det handlar både om att guida användare, felsöka och åtgärda vid incidenter.
Tillsammans med resterande i teamet jobbar du med att förbättra processer och att ni som team utvecklas och växer.
Schemalagd arbetstid där vardagar och helger förekommer.
Vi söker dig som studerat med teknisk inriktning universitet eller högskola, har ett stort teknikintresse och en vilja att lära dig mer inom IT-support. Du är kommunikativ, noggrann och lösningsorienterad.
Erfarenhet av att arbeta med Användarsupport/Kundservice/IT Support är ett krav.
Profil & Meriter
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med användarsupport/kundservice.
Retailerfarenhet.
ServiceNow kunskap eller liknande ärendehanteringssystem
Har ett starkt användarfokus, är kommunikativ och trivs med att hjälpa andra.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm
