IT Strategy Lead
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren konsult som vill bidra med sin kompetens för att vidareutveckla och stärka ITIL-processerna inom en utvecklingsorganisation. Rollen innebär att bygga upp struktur, spårbarhet och tydlighet genom hela kedjan av processer, i nära samarbete med ledningen.
Som senior rådgivare får du ett övergripande ansvar för att definiera riktlinjer, ramar och strategier för ITIL-processer, med ett helhetsperspektiv på IT-utveckling, livscykelhantering och drift. Uppdraget handlar om att skapa rätt förutsättningar för leveransteam - såväl agila team som agila tåg - att arbeta effektivt och med hög kvalitet genom hela utvecklingskedjan, oavsett om det gäller etablerade systemmiljöer eller molnbaserade lösningar.
Organisationen befinner sig i en moderniseringsfas där både traditionell IT-arkitektur och nya cloudbaserade miljöer används parallellt. Med din erfarenhet av att leda och utveckla komplexa IT-organisationer förväntas du bidra till att ta arbetet till nästa nivå.
Djup kunskap inom ITIL-processer: Incident, Problem, Change, Release Management, användarsupport och service requests.
Gedigen erfarenhet av att etablera och utveckla framgångsrika IT-processer, gärna med strategiskt och övergripande ansvar.
Erfarenhet av att införa och förbättra processer i både traditionella miljöer och moderna, molnbaserade lösningar (t.ex. DevOps, CloudOps).
God förståelse för teststrategier och kvalitetssäkring i varierande tekniska miljöer.
Förmåga att skapa samsyn mellan utveckling och verksamhet, särskilt gällande incidenthantering, prioritering och support.
Erfarenhet av förändringsledning, inklusive kommunikation och utbildning, i komplexa organisationer under modernisering.
Ledarskap som inspirerar till lärande och utveckling.
Mycket god kommunikativ förmåga och pedagogiskt arbetssätt.
Relationsskapande och prestigelös med förmåga att bygga förtroende och samarbeta över organisatoriska gränser.
Strukturerad och analytisk, med fokus på att hitta lösningar och skapa förbättringar tillsammans med andra.
Drivande och självgående, med förmåga att leda både team och förändringsprocesser mot gemensamma mål.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
