Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-specialist som ska stötta en myndighet i att analysera, strukturera och konkretisera behov kopplade till byggblocken indexering, adressering och Min profil, samt omsätta behoven till underlag för fortsatt arkitektur- och utvecklingsarbete inom Sveriges digitala infrastruktur. Tyngdpunkten ligger på specifikationer, informationsmodellering och teknisk analys med fokus på interoperabilitet, informationsutbyte och långsiktig förvaltningsbarhet.
Du arbetar strukturerat och dokumenterat, så att resultat kan tas vidare av andra team och leverantörer. Vid behov kan insatser även omfatta andra närliggande initiativ.
ArbetsuppgifterFånga in och strukturera behov från flera intressentgrupper, exempelvis myndigheter som informationsproducenter, tjänsteutvecklare/tjänstekonsumenter samt slutanvändare (medborgare/företag).
Analysera behov i relation till befintliga byggblock och beroenden, med särskilt fokus på informationsutbyte och integration.
Omsätta behov till konkreta underlag såsom kravbilder, lösningsarkitektur samt besluts- och prioriteringsunderlag.
Dokumentera arbetet på ett sätt som möjliggör vidareutveckling och förvaltning över tid.
KravDokumenterad erfarenhet av nationella eller sektorsövergripande digitala infrastrukturer där flera organisationer samverkar kring gemensamma tekniska förmågor.
Minst 5 års erfarenhet av begrepps- och informationsmodellering samt förmåga att omsätta resultat till specifikationer.
God kunskap om informationsarkitektur och indexeringslösningar, exempelvis metadata- och registerlösningar, kataloger/index/hänvisningsmekanismer samt sökbarhet och adressering i distribuerade miljöer.
Erfarenhet av arbete med identitet och adressering, inklusive hantering av kontaktuppgifter och preferenser, koppling mellan identitet/attribut/tjänster, användarcentrerad åtkomst till egen information samt distribuerade mönster för informationsåtkomst.
Praktisk erfarenhet av API-baserade arkitekturer baserat på REST och förståelse för samverkan mellan producenter och konsumenter via gemensamma gränssnitt.
Erfarenhet från offentlig sektor eller starkt reglerade miljöer, inklusive förståelse för dataskydd (GDPR), informationssäkerhet, rättsliga ramar för informationsutbyte samt öppen källkod.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Ena, relevanta byggblock eller liknande nationella ramverk.
Erfarenhet av interoperabilitet, informationsmodeller, specifikationer och standarder.
Erfarenhet av att leda eller delta i förstudier, konceptutredningar eller tidiga faser av större digitala initiativ.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
