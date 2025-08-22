IT Service Desk
Soros Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-22
Placeringsort: Ringhals eller Forsmark
Vi söker nu en IT-tekniker till ett nytt team som erbjuder nära samarbete med kärnkraften, kunniga IT-kollegor och möjlighet att forma den kommande servicedesken. Teamet arbetar tillsammans med internationella supportteam för att förenkla och förbättra arbetssätt.
Huvudsakliga ansvarsområden
Hantera olika typer av IT-ärenden, både standardiserade och icke-standardiserade
Analysera och lösa både enkla och komplexa problem enligt implementerade processer (ITIL)
Bidra till kontinuerlig förbättring av det dagliga arbetet
Identifiera, diagnostisera och lösa problem tillsammans med övriga supportteam
Vi söker dig som
Har gymnasieexamen, helst inom IT/teknik
Har ett genuint intresse för IT och ny teknik
Ser värdet i att dela kunskap och vill ständigt utveckla dig själv
Är en lagspelare som fungerar bra i olika gruppkonstellationer, men även trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Meriterande
Grundläggande kunskap om IT och dess komponenter (PC, skrivare, mobiltelefoner, programvaror, nätverk, servrar, databaser etc.)
Erfarenhet av Microsoft Active Directory, SCCM och Exchange
Erfarenhet av Windowsbaserade produkter
Erfarenhet av affärssystemet SAP
Erfarenhet av dataadministration (tickets, assets, licenser)
Erfarenhet av BMC Remedy eller liknande ärendehanteringssystem
Lojal och agerar med integritet
Har ett öppet sinne för förändringar
Ser mångfald som en framgångsfaktor
Tar ansvar för ditt lärande och yrkesmässiga utveckling
Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 1 april 2026
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som erbjuder specialiserade lösningar inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt kompetens för uppdrag av varierande komplexitet och säkerställer att projekt levereras med hög kvalitet. Genom att samarbeta med oss får du tillgång till ett nätverk av erfarna konsulter och experter som stödjer både kunder och konsulter genom hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9472480