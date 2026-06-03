IT Projektledare
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Startdatum:
2026-06-14
Slutdatum:
2027-06-13 med möjlighet till förlängning
Vår kund söker en senior rådgivare med stark erfarenhet av fastighetsnära digitalisering, verksamhetsutveckling, informationshantering och förändringsledning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
stödja kunden med strategisk och verksamhetsnära rådgivning inom digitalisering, informationshantering och verksamhetsutveckling
analysera verksamhetsbehov, processer, systemberoenden, informationsflöden och organisatoriska förutsättningar
identifiera brister, risker, flaskhalsar och förbättringsmöjligheter i befintliga arbetssätt och systemnära processer
bidra till tydligare struktur kring informationsägarskap, masterdata, datakvalitet och gemensamma definitioner
stödja verksamheten i att omsätta behov till prioriterade initiativ, beslutsunderlag och genomförbara åtgärder
bidra med branschkunskap inom fastighetsdrift, fastighetsdata, kundnära processer och digitala tjänster
stödja analys av hur olika system, leverantörer, integrationer och informationsflöden påverkar verksamhetens förmåga
bidra till att minska dubbelarbete, manuella kontroller och parallella informationskällor
ge råd kring nyttodriven användning av ny teknik, automation, dataanalys och digitala modeller av fastigheter
ta fram och kvalitetssäkra rekommendationer, nyttobeskrivningar och konsekvensanalyser inför strategiska vägval
bidra till att digitala initiativ leder till mätbar verksamhetsnytta för hyresgäster, medarbetare, drift, ekonomi och hållbarhet
bidra med nytänkande genom att föreslå moderna arbetssätt, tekniska möjligheter och förbättringar som skapar tydlig verksamhetsnytta
Kvalifikationer
Relevant erfarenhet:
Fastighetsdrift, fastighetsdata och digitalisering av fastighetsbolag
Verksamhetsutveckling och förändringsledning
Ledningsarbete, affärsutveckling och strategisk rådgivning
Fastighetssystem, affärssystem och komplexa systemmiljöer
Informationsstyrning, masterdata och datakvalitet
Digital transformation och datadriven verksamhetsstyrning
Kundnära processer, serviceflöden och mobil åtkomst till information i fält
Automation, dataanalys och smarta fastighetslösningar
Informationsklassning, informationssäkerhet och säkerhetsmedvetet arbetssätt
Projektledning, teamledning och förankring i komplexa organisationer
Placering: kundens kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm, i kombination med distansarbete.
Obligatoriska krav
Konsulten ska ha:
Eftergymnasial utbildning inom IT, informatik, ekonomi, verksamhetsutveckling eller motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Minst tio års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering, affärsutveckling eller strategisk rådgivning.
Dokumenterad erfarenhet från fastighetsbranschen eller fastighetsnära verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med fastighetssystem, affärssystem eller andra verksamhetskritiska systemmiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att leda eller stödja komplexa förändrings- och digitaliseringsinitiativ.
Dokumenterad erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov, processer, systemberoenden och informationsflöden.
God förståelse för informationshantering, masterdata, datakvalitet och informationsägarskap.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, rekommendationer, konsekvensanalyser och prioriteringsunderlag till ledning eller styrande forum.
Erfarenhet av samverkan mellan verksamhet, IT, leverantörer och förvaltningsorganisation.
God förståelse för informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsmedvetet arbetssätt.
Mycket god förmåga att kommunicera, presentera och dokumentera på svenska i tal och skrift.
Förmåga att omsätta strategiska mål och komplexa frågeställningar till konkreta, praktiskt genomförbara steg.
Meriterande krav
Det är meriterande om konsulten har erfarenhet av:
allmännyttigt bostadsbolag, kommunalt bolag eller annan offentlig verksamhet
Stockholms stad, bolag inom Stockholms Stadshus AB eller annan större kommunal organisation
fastighetsdrift, energi, underhåll, kundservice eller digitala tjänster inom bostads- och fastighetsverksamhet
digital transformation inom organisationer med komplexa system- och leverantörsberoenden
införande eller vidareutveckling av fastighetssystem, affärssystem eller data- och analyslösningar
datadriven verksamhetsstyrning, automation eller digitala modeller av fastigheter
informationsklassning, informationssäkerhet eller säkerhetsskyddsrelaterat arbete
ledningsgruppsarbete, affärsutveckling, försäljning eller konsultledning
projektledning, programledning eller förändringsledning i större organisationer
framtagande av strategier, målbildsarbete, nyttokalkyler, förstudier eller beslutsunderlag
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133), https://cv.21activa.se/cv_21activa/iframe.jsp?
129 54 STOCKHOLM Jobbnummer
9946636